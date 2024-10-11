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أكثر من 90 ألف زهرة موسمية تزيّن حدائق وميادين أبها

تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وتحسين المشهد البصري

زيّنت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من 90 ألف شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على الحدائق والميادين والطرقات بأشكال ومجسمات جمالية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت خلال الأسبوع الماضي بزراعة 90,100 وردة وزهرة موسمية، موزعةً على حدائق أبو خيال، والعدل، والإيمان، وممشى المروج، من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية ومعالجة الملاحظات من نظافة مستمرة وصيانة ورقابة على المواقع، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وتحسين المشهد البصري.

وأضاف، أن الأعمال شملت تعشيب أكثر من 74 ألف متر مربع، وتقليم أكثر من 360 شجرة، وتهذيب 34,400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب صيانة شبكات الري بأطوال تجاوزت 13 ألف متر في عدد من المواقع المتفرقة.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 90 ألف زهرة موسمية تزيّن حدائق وميادين أبها
سبق

زيّنت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من 90 ألف شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على الحدائق والميادين والطرقات بأشكال ومجسمات جمالية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت خلال الأسبوع الماضي بزراعة 90,100 وردة وزهرة موسمية، موزعةً على حدائق أبو خيال، والعدل، والإيمان، وممشى المروج، من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية ومعالجة الملاحظات من نظافة مستمرة وصيانة ورقابة على المواقع، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وتحسين المشهد البصري.

وأضاف، أن الأعمال شملت تعشيب أكثر من 74 ألف متر مربع، وتقليم أكثر من 360 شجرة، وتهذيب 34,400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب صيانة شبكات الري بأطوال تجاوزت 13 ألف متر في عدد من المواقع المتفرقة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:49 PM

أكثر من 90 ألف زهرة موسمية تزيّن حدائق وميادين أبها

تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وتحسين المشهد البصري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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زيّنت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من 90 ألف شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على الحدائق والميادين والطرقات بأشكال ومجسمات جمالية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت خلال الأسبوع الماضي بزراعة 90,100 وردة وزهرة موسمية، موزعةً على حدائق أبو خيال، والعدل، والإيمان، وممشى المروج، من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية ومعالجة الملاحظات من نظافة مستمرة وصيانة ورقابة على المواقع، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء، تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وتحسين المشهد البصري.

وأضاف، أن الأعمال شملت تعشيب أكثر من 74 ألف متر مربع، وتقليم أكثر من 360 شجرة، وتهذيب 34,400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب صيانة شبكات الري بأطوال تجاوزت 13 ألف متر في عدد من المواقع المتفرقة.

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