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"الحسين" يكشف أبرز مخالفات المتاجر الإلكترونية.. تعرَّف عليها

غرامات تصل إلى مليون والسجن 3 سنوات لمخالفات الغش التجاري

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن أبرز المخالفات التي تم رصدها من قِبل وزارة التجارة والاستثمار على المتاجر الإلكترونية هي أربع مخالفات، تعد الأبرز، هي: عدم صحة الإعلان، والتأخر في تسليم المنتج، والتأخير في إرجاع المبلغ المتبقي من البطاقات الائتمانية، إضافة إلى اختلاف السلعة المطلوبة عن التي تصل. وجاء ذلك عبر نشرة الرابعة في قناة العربية.

وأضاف "الحسين" حول تعليق عضوية المتجر عبر منصة معروف: إن منصة معروف تضم المتاجر الإلكترونية الموثقة في المملكة العربية السعودية، وهي المنصة التي تعزز الموثوقية بين التاجر والمستهلك، وتحفز المتاجر الإلكترونية على تطوير أعمالها، وتقدم لها خدمات التسويق وخدمات التقويم. وتحتوي المنصة على ما يقارب الـ40 ألف متجر.

وتابع: عندما يكون هناك أي مخالفة على أحد هذه المتاجر، ولا يتم معالجة هذه الملاحظة، يتم تعليق العضوية. ونظام التجارة الإلكترونية أقر أن التاجر الممارس للتجارة الإلكترونية الذي يمارس تجارته، وهو مسجل في منصة معروف، عندما لا يعالج هذه الملاحظات، تعلَّق عضويته، وهناك حزمة من العقوبات والإجراءات. وعندما يكون هناك غش تجاري يتم تصعيد هذه المخالفة إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم. والعقوبات والغرامات تصل إلى مليون ريال، وإلى السجن ثلاث سنوات، عندما يكون المخالف خالف نظام مكافحة الغش التجاري، وإذا كان في إطار مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تصل العقوبات إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب موقع البيع الإلكتروني.

وأردف: أكثر ما يفتقر له السوق الإلكتروني الموثوقية بين المستهلك والتاجر، وأكثر ما ينقصه معرفة مَن هو الطرف الآخر الذي اشترى منه؛ لذلك دائمًا وزارة التجارة والاستثمار تحذر من الشراء من المتاجر الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت مجهولة، وندعو فقط إلى الشراء من المتاجر التي لديها سجل تجاري، أو التي تسجل في منصة معروف، التي فيها ميزات جديدة، ستُطلق قريبًا، وسيكون هناك معالجات لأي خلافات بين التاجر والمستهلك، وسيكون هناك سياسة الاسترجاع في كل متجر إلكتروني، مع وجود البيانات الأساسية لكل متجر؛ ليعرف كل مستهلك مع مَن يتعامل بشكل واضح.

المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين المتاجر الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحسين" يكشف أبرز مخالفات المتاجر الإلكترونية.. تعرَّف عليها
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن أبرز المخالفات التي تم رصدها من قِبل وزارة التجارة والاستثمار على المتاجر الإلكترونية هي أربع مخالفات، تعد الأبرز، هي: عدم صحة الإعلان، والتأخر في تسليم المنتج، والتأخير في إرجاع المبلغ المتبقي من البطاقات الائتمانية، إضافة إلى اختلاف السلعة المطلوبة عن التي تصل. وجاء ذلك عبر نشرة الرابعة في قناة العربية.

وأضاف "الحسين" حول تعليق عضوية المتجر عبر منصة معروف: إن منصة معروف تضم المتاجر الإلكترونية الموثقة في المملكة العربية السعودية، وهي المنصة التي تعزز الموثوقية بين التاجر والمستهلك، وتحفز المتاجر الإلكترونية على تطوير أعمالها، وتقدم لها خدمات التسويق وخدمات التقويم. وتحتوي المنصة على ما يقارب الـ40 ألف متجر.

وتابع: عندما يكون هناك أي مخالفة على أحد هذه المتاجر، ولا يتم معالجة هذه الملاحظة، يتم تعليق العضوية. ونظام التجارة الإلكترونية أقر أن التاجر الممارس للتجارة الإلكترونية الذي يمارس تجارته، وهو مسجل في منصة معروف، عندما لا يعالج هذه الملاحظات، تعلَّق عضويته، وهناك حزمة من العقوبات والإجراءات. وعندما يكون هناك غش تجاري يتم تصعيد هذه المخالفة إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم. والعقوبات والغرامات تصل إلى مليون ريال، وإلى السجن ثلاث سنوات، عندما يكون المخالف خالف نظام مكافحة الغش التجاري، وإذا كان في إطار مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تصل العقوبات إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب موقع البيع الإلكتروني.

وأردف: أكثر ما يفتقر له السوق الإلكتروني الموثوقية بين المستهلك والتاجر، وأكثر ما ينقصه معرفة مَن هو الطرف الآخر الذي اشترى منه؛ لذلك دائمًا وزارة التجارة والاستثمار تحذر من الشراء من المتاجر الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت مجهولة، وندعو فقط إلى الشراء من المتاجر التي لديها سجل تجاري، أو التي تسجل في منصة معروف، التي فيها ميزات جديدة، ستُطلق قريبًا، وسيكون هناك معالجات لأي خلافات بين التاجر والمستهلك، وسيكون هناك سياسة الاسترجاع في كل متجر إلكتروني، مع وجود البيانات الأساسية لكل متجر؛ ليعرف كل مستهلك مع مَن يتعامل بشكل واضح.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:06 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:59 AM

"الحسين" يكشف أبرز مخالفات المتاجر الإلكترونية.. تعرَّف عليها

غرامات تصل إلى مليون والسجن 3 سنوات لمخالفات الغش التجاري

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
3,840

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن أبرز المخالفات التي تم رصدها من قِبل وزارة التجارة والاستثمار على المتاجر الإلكترونية هي أربع مخالفات، تعد الأبرز، هي: عدم صحة الإعلان، والتأخر في تسليم المنتج، والتأخير في إرجاع المبلغ المتبقي من البطاقات الائتمانية، إضافة إلى اختلاف السلعة المطلوبة عن التي تصل. وجاء ذلك عبر نشرة الرابعة في قناة العربية.

وأضاف "الحسين" حول تعليق عضوية المتجر عبر منصة معروف: إن منصة معروف تضم المتاجر الإلكترونية الموثقة في المملكة العربية السعودية، وهي المنصة التي تعزز الموثوقية بين التاجر والمستهلك، وتحفز المتاجر الإلكترونية على تطوير أعمالها، وتقدم لها خدمات التسويق وخدمات التقويم. وتحتوي المنصة على ما يقارب الـ40 ألف متجر.

وتابع: عندما يكون هناك أي مخالفة على أحد هذه المتاجر، ولا يتم معالجة هذه الملاحظة، يتم تعليق العضوية. ونظام التجارة الإلكترونية أقر أن التاجر الممارس للتجارة الإلكترونية الذي يمارس تجارته، وهو مسجل في منصة معروف، عندما لا يعالج هذه الملاحظات، تعلَّق عضويته، وهناك حزمة من العقوبات والإجراءات. وعندما يكون هناك غش تجاري يتم تصعيد هذه المخالفة إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم. والعقوبات والغرامات تصل إلى مليون ريال، وإلى السجن ثلاث سنوات، عندما يكون المخالف خالف نظام مكافحة الغش التجاري، وإذا كان في إطار مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تصل العقوبات إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب موقع البيع الإلكتروني.

وأردف: أكثر ما يفتقر له السوق الإلكتروني الموثوقية بين المستهلك والتاجر، وأكثر ما ينقصه معرفة مَن هو الطرف الآخر الذي اشترى منه؛ لذلك دائمًا وزارة التجارة والاستثمار تحذر من الشراء من المتاجر الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت مجهولة، وندعو فقط إلى الشراء من المتاجر التي لديها سجل تجاري، أو التي تسجل في منصة معروف، التي فيها ميزات جديدة، ستُطلق قريبًا، وسيكون هناك معالجات لأي خلافات بين التاجر والمستهلك، وسيكون هناك سياسة الاسترجاع في كل متجر إلكتروني، مع وجود البيانات الأساسية لكل متجر؛ ليعرف كل مستهلك مع مَن يتعامل بشكل واضح.

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