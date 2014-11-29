البرازيلي برونو أوفيني يعلن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد

جاء الإعلان من طرف واحد

أعلن البرازيلي برونو أوفيني مدافع فريق الاتحاد، اليوم الأحد، انتهاء علاقته رسميًّا مع الفريق من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

ونشر اللاعب ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم قال فيها: "اليوم أنهيت علاقتي المهنية مع الاتحاد لعدم دفع رواتب. كانت مشكلة المدفوعات تحدث طوال الوقت الذي أمضيته هناك، وأدركت أنا وعائلتي أنها كانت كافية، لعبت ما يقرب من عام في هذا النادي الكبير".

وتابع: "مع الكثير من المشاكل الإدارية، لكن إلى جانب السيناريو الرهيب خارج الملعب، كنت دائمًا أبذل قصارى جهدي للفريق لتحقيق الأهداف، أمضيت خمس سنوات تقريبًا في اللعب في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أودّ أن أشكر كل الناس لكونهم لطفاء معي ومع عائلتي في المملكة، ولن أنسى ذلك أبدًا، حان الوقت للانتقال إلى التحدّي التالي في حياتي المهنية".

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرّرت في أكتوبر الماضي الاستغناء عن اللاعب بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي انضمّ إلى الاتحاد في الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتدّ لموسمين ونصف بعد فسخ عقده مع الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير إعلامية حينها إلى أن قيمة عقد البرازيلي مع الاتحاد بلغت 2 مليون و300 دولار "نحو 8 ملايين ريال سعودي" خلال العامين اللذين مثل فيهما الفريق.

