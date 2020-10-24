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"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات "أحد المسارحة، الطوال، العارضة، وصامطة".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات "أحد المسارحة، الطوال، العارضة، وصامطة".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
12:50 PM

"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,015

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات "أحد المسارحة، الطوال، العارضة، وصامطة".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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