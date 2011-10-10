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التحقيق في حريق الـ4 فلل بجدة.. إخلاء 20 وإصابة 2 بهلع

"سرحان": الفريق باشر أعماله لمعرفة السبب ولم تسجل ضحايا

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان عن إصابة امرأة وعاملة منزلية بحالة خوف وهلع، تم التعامل معها عن طريق فرق الهلال الأحمر، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، فيما أخلت فرق الإنقاذ 20 شخصاً؛ حفاظاً على سلامتهم.

جاء ذلك إثر الحريق الذي اندلع اليوم في ارتداد أربع فلل بأبحر الشمالية شمال محافظة جدة، حيث أكد العقيد "سرحان" أن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من إخلاء أربع فلل متجاورة بعد اندلاع حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقة الفلل الأربع.

وأضاف: "إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في ارتداد أربع فلل يحتوي على أثاث امتد إلى نوافذ المطبخ المطلة على موقع الاشتعال، استخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود فرق الإسناد بموقع الحادث.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في تضرر أجزاء من الفلل بالترسبات الكربونية، كما تضرر من الداخل المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ، وتم إخمادها عن طريق الفرق.

وأكد أن فرق التحقيق باشرت أعمالها في موقع الحادث؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ولم يتسبب في تسجيل أي ضحايا.

الدفاع المدني الهلال الأحمر جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحقيق في حريق الـ4 فلل بجدة.. إخلاء 20 وإصابة 2 بهلع
سبق

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان عن إصابة امرأة وعاملة منزلية بحالة خوف وهلع، تم التعامل معها عن طريق فرق الهلال الأحمر، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، فيما أخلت فرق الإنقاذ 20 شخصاً؛ حفاظاً على سلامتهم.

جاء ذلك إثر الحريق الذي اندلع اليوم في ارتداد أربع فلل بأبحر الشمالية شمال محافظة جدة، حيث أكد العقيد "سرحان" أن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من إخلاء أربع فلل متجاورة بعد اندلاع حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقة الفلل الأربع.

وأضاف: "إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في ارتداد أربع فلل يحتوي على أثاث امتد إلى نوافذ المطبخ المطلة على موقع الاشتعال، استخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود فرق الإسناد بموقع الحادث.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في تضرر أجزاء من الفلل بالترسبات الكربونية، كما تضرر من الداخل المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ، وتم إخمادها عن طريق الفرق.

وأكد أن فرق التحقيق باشرت أعمالها في موقع الحادث؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ولم يتسبب في تسجيل أي ضحايا.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:11 PM

التحقيق في حريق الـ4 فلل بجدة.. إخلاء 20 وإصابة 2 بهلع

"سرحان": الفريق باشر أعماله لمعرفة السبب ولم تسجل ضحايا

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان عن إصابة امرأة وعاملة منزلية بحالة خوف وهلع، تم التعامل معها عن طريق فرق الهلال الأحمر، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، فيما أخلت فرق الإنقاذ 20 شخصاً؛ حفاظاً على سلامتهم.

جاء ذلك إثر الحريق الذي اندلع اليوم في ارتداد أربع فلل بأبحر الشمالية شمال محافظة جدة، حيث أكد العقيد "سرحان" أن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم من إخلاء أربع فلل متجاورة بعد اندلاع حريق في ارتداد تسبب في تصاعد كميات من الأدخنة تسللت إلى أروقة الفلل الأربع.

وأضاف: "إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق نشب في ارتداد أربع فلل يحتوي على أثاث امتد إلى نوافذ المطبخ المطلة على موقع الاشتعال، استخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود فرق الإسناد بموقع الحادث.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في تضرر أجزاء من الفلل بالترسبات الكربونية، كما تضرر من الداخل المطابخ بعد امتداد الحريق إليها عن طريق النوافذ، وتم إخمادها عن طريق الفرق.

وأكد أن فرق التحقيق باشرت أعمالها في موقع الحادث؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، ولم يتسبب في تسجيل أي ضحايا.

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