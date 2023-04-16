النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تؤكد: إصابة 91 بكورونا سَبَق أن أصيبوا بالمرض

هل سقطت فرضية عدم تكرار الإصابة بالفيروس؟

أُعلِن في كوريا الجنوبية عن إصابة 91 شخصًا بفيروس كورونا، سَبَق أن أصيبوا بالمرض، فيما يؤكد الخبراء أن مناعة الجسم تتعزز بعد الشفاء؛ مما يمنع تكرار الإصابة.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية سَبَق أن أعلنت رسميًّا، أن المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم، تنشأ عندهم مناعة ضد الفيروس؛ على الأقل لبضعة أشهر؛ بل وحتى لسنوات.

ويقول خبراء الصحة: قبل كل شيء من الضروري جمع معلومات وافية عن حالات الإصابات المتكررة، ويقول كونغ إين كين، مدير مراكز الوقاية من الأمراض في كوريا الجنوبية: "هل فعلًا أصيب هؤلاء ثانية بفيروس كورونا المستجد؛ لذلك من الضروري إجراء دراسة شاملة بهذا الشأن، لأن من المرجح أن الفيروس لم يطرد من الجسم تمامًا واستعاد نشاطه ثانية"؛ طبقًا لـ"RT".

ويؤكد الخبراء من جديد أن احتمال تكرار الإصابة بفيروس كورونا ضئيل جدًّا، ويشيرون إلى أن الناس يعانون من آثار الإصابة الأولى.

ويرى الأطباء، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يحتاج لمدة أسبوعين منذ ظهور أولى أعراض إصابته بالفيروس، للشفاء التام من المرض، إذا كانت إصابته خفيفة؛ ولكن في منظمة الصحة العالمية يعترفون، بأنهم لا يفهمون لماذا تكون نتائج الاختبار عند البعض إيجابية حتى بعد شفائهم التام ومغادرتهم المستشفى.

ويقول الخبراء: "إن مرض COVID-19، جديد تمامًا بالنسبة لنا؛ لذلك يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوباء، من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية عن طبيعته. كما يجب بصورة دورية منتظمة جمع معلومات عن حالة الأشخاص الذين تم علاجهم وشفاؤهم، لكي نفهم كم من الوقت يمكن أن يبقى الفيروس نشيطًا في الجسم".

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تؤكد: إصابة 91 بكورونا سَبَق أن أصيبوا بالمرض
سبق

أُعلِن في كوريا الجنوبية عن إصابة 91 شخصًا بفيروس كورونا، سَبَق أن أصيبوا بالمرض، فيما يؤكد الخبراء أن مناعة الجسم تتعزز بعد الشفاء؛ مما يمنع تكرار الإصابة.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية سَبَق أن أعلنت رسميًّا، أن المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم، تنشأ عندهم مناعة ضد الفيروس؛ على الأقل لبضعة أشهر؛ بل وحتى لسنوات.

ويقول خبراء الصحة: قبل كل شيء من الضروري جمع معلومات وافية عن حالات الإصابات المتكررة، ويقول كونغ إين كين، مدير مراكز الوقاية من الأمراض في كوريا الجنوبية: "هل فعلًا أصيب هؤلاء ثانية بفيروس كورونا المستجد؛ لذلك من الضروري إجراء دراسة شاملة بهذا الشأن، لأن من المرجح أن الفيروس لم يطرد من الجسم تمامًا واستعاد نشاطه ثانية"؛ طبقًا لـ"RT".

ويؤكد الخبراء من جديد أن احتمال تكرار الإصابة بفيروس كورونا ضئيل جدًّا، ويشيرون إلى أن الناس يعانون من آثار الإصابة الأولى.

ويرى الأطباء، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يحتاج لمدة أسبوعين منذ ظهور أولى أعراض إصابته بالفيروس، للشفاء التام من المرض، إذا كانت إصابته خفيفة؛ ولكن في منظمة الصحة العالمية يعترفون، بأنهم لا يفهمون لماذا تكون نتائج الاختبار عند البعض إيجابية حتى بعد شفائهم التام ومغادرتهم المستشفى.

ويقول الخبراء: "إن مرض COVID-19، جديد تمامًا بالنسبة لنا؛ لذلك يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوباء، من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية عن طبيعته. كما يجب بصورة دورية منتظمة جمع معلومات عن حالة الأشخاص الذين تم علاجهم وشفاؤهم، لكي نفهم كم من الوقت يمكن أن يبقى الفيروس نشيطًا في الجسم".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:03 AM

كوريا الجنوبية تؤكد: إصابة 91 بكورونا سَبَق أن أصيبوا بالمرض

هل سقطت فرضية عدم تكرار الإصابة بالفيروس؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,336

أُعلِن في كوريا الجنوبية عن إصابة 91 شخصًا بفيروس كورونا، سَبَق أن أصيبوا بالمرض، فيما يؤكد الخبراء أن مناعة الجسم تتعزز بعد الشفاء؛ مما يمنع تكرار الإصابة.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية سَبَق أن أعلنت رسميًّا، أن المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم، تنشأ عندهم مناعة ضد الفيروس؛ على الأقل لبضعة أشهر؛ بل وحتى لسنوات.

ويقول خبراء الصحة: قبل كل شيء من الضروري جمع معلومات وافية عن حالات الإصابات المتكررة، ويقول كونغ إين كين، مدير مراكز الوقاية من الأمراض في كوريا الجنوبية: "هل فعلًا أصيب هؤلاء ثانية بفيروس كورونا المستجد؛ لذلك من الضروري إجراء دراسة شاملة بهذا الشأن، لأن من المرجح أن الفيروس لم يطرد من الجسم تمامًا واستعاد نشاطه ثانية"؛ طبقًا لـ"RT".

ويؤكد الخبراء من جديد أن احتمال تكرار الإصابة بفيروس كورونا ضئيل جدًّا، ويشيرون إلى أن الناس يعانون من آثار الإصابة الأولى.

ويرى الأطباء، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يحتاج لمدة أسبوعين منذ ظهور أولى أعراض إصابته بالفيروس، للشفاء التام من المرض، إذا كانت إصابته خفيفة؛ ولكن في منظمة الصحة العالمية يعترفون، بأنهم لا يفهمون لماذا تكون نتائج الاختبار عند البعض إيجابية حتى بعد شفائهم التام ومغادرتهم المستشفى.

ويقول الخبراء: "إن مرض COVID-19، جديد تمامًا بالنسبة لنا؛ لذلك يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوباء، من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية عن طبيعته. كما يجب بصورة دورية منتظمة جمع معلومات عن حالة الأشخاص الذين تم علاجهم وشفاؤهم، لكي نفهم كم من الوقت يمكن أن يبقى الفيروس نشيطًا في الجسم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,271
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,587
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,139
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,304

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة