كوريا الجنوبية تؤكد: إصابة 91 بكورونا سَبَق أن أصيبوا بالمرض

هل سقطت فرضية عدم تكرار الإصابة بالفيروس؟

أُعلِن في كوريا الجنوبية عن إصابة 91 شخصًا بفيروس كورونا، سَبَق أن أصيبوا بالمرض، فيما يؤكد الخبراء أن مناعة الجسم تتعزز بعد الشفاء؛ مما يمنع تكرار الإصابة.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية سَبَق أن أعلنت رسميًّا، أن المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم، تنشأ عندهم مناعة ضد الفيروس؛ على الأقل لبضعة أشهر؛ بل وحتى لسنوات.

ويقول خبراء الصحة: قبل كل شيء من الضروري جمع معلومات وافية عن حالات الإصابات المتكررة، ويقول كونغ إين كين، مدير مراكز الوقاية من الأمراض في كوريا الجنوبية: "هل فعلًا أصيب هؤلاء ثانية بفيروس كورونا المستجد؛ لذلك من الضروري إجراء دراسة شاملة بهذا الشأن، لأن من المرجح أن الفيروس لم يطرد من الجسم تمامًا واستعاد نشاطه ثانية"؛ طبقًا لـ"RT".

ويؤكد الخبراء من جديد أن احتمال تكرار الإصابة بفيروس كورونا ضئيل جدًّا، ويشيرون إلى أن الناس يعانون من آثار الإصابة الأولى.

ويرى الأطباء، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يحتاج لمدة أسبوعين منذ ظهور أولى أعراض إصابته بالفيروس، للشفاء التام من المرض، إذا كانت إصابته خفيفة؛ ولكن في منظمة الصحة العالمية يعترفون، بأنهم لا يفهمون لماذا تكون نتائج الاختبار عند البعض إيجابية حتى بعد شفائهم التام ومغادرتهم المستشفى.

ويقول الخبراء: "إن مرض COVID-19، جديد تمامًا بالنسبة لنا؛ لذلك يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوباء، من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية عن طبيعته. كما يجب بصورة دورية منتظمة جمع معلومات عن حالة الأشخاص الذين تم علاجهم وشفاؤهم، لكي نفهم كم من الوقت يمكن أن يبقى الفيروس نشيطًا في الجسم".