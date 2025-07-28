"الشاذلي": تصريحات "أقطاي" للصحافة القطرية تحريض مدفوع الثمن

بعد مهاجمة مستشار أردوغان الخليج ودولاً عربية

فنَّد الكاتب الصحفي ياسر الشاذلي ادعاءات المستشار السياسي للرئيس التركي ياسين أقطاي، الذي نقلت عدد من وسائل الإعلام القطرية تصريحات تحريضية له ضد عدد من الدول العربية والخليجية، متهمًا المسؤول التركي بتأجير اسمه للصحافة القطرية، وقبض ثمن تصريحاته المعادية للمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الشاذلي: "تحولت الصحافة القطرية –للأسف- من منصات لنقل الأخبار إلى نشرات تحريضية ضد الدول العربية كافة، خاصة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في محاولة منها لإجهاض أية عملية تنموية تقودها تلك الدول، ليس لصالح شعوبها فقط بل حتى لصالح الشعب القطري نفسه".

وأضاف في مقال له: "بعيدًا عن هذه الترهات، وقريبًا من سقطات الشقيق القطري التي بدت واضحة في الحوار المنشور مؤخرًا لمستشار الرئيس التركي المدعو ياسين أقطاي، التي يتقيؤها كعادته بأن تطبيع السعودية والإمارات مع إسرائيل هو خيانة كبرى، لا أعلم يقينًا كم المبلغ المدفوع للسيد أقطاي لقول هذا الكلام في هذا التوقيت، الذي تبذل فيه الحكومة السعودية جهودًا مضنية فقط لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني".

وتابع: "الوقفة الأولى أن أقطاي يبدو أنه يؤجر اسمه للصحافة القطرية لنقل ما تشاء على لسانه، وهو يقره بعد قبض الثمن، خاصة أن ما قاله لا يمكن قبوله من أي قارئ عادي، فضلاً عن شخص يشغل منصب مستشار لرئيس دولة مثل تركيا".

وأكمل الشاذلي: "الوقفة الثانية أننا إن افترضا صحة ما قاله فهو هنا إما جاهل، وإما يستخف بالصحافة والقارئ القطري؛ لأنه يعرف يقينًا أن بلاده هي أول دولة اعترفت بإسرائيل في 1949، وأول من أقامت معها علاقات كاملة أو ما يسمى بالتطبيع الكامل".

وأضاف في مقاله: "الوقفة الثالثة - وهي سؤال لرئيس تحرير الصحيفة القطرية التي أجرت واحتفت بالحوار: هل تعلم شيئًا عن الاتفاق الموقَّع بين تركيا وإسرائيل، والمعروف باسم (الميثاق الشبح)، الذي يتضمن التعاون التام السياسي والعسكري والاستراتيجي، خاصة ضد العرب؟ وإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة؛ لأنك هنا خالفت أهم مواثيق العمل الصحفي، وهو عدم التأكد من صدقية المعلومات، ونشر الأكاذيب والمزاعم بغرض الإساءة إلى دولة أو شعب أو جنس محدد، وجميعها تخرجك من دائرة الصحافة نحو دائرة العمالة والتحريض. ولأي محامٍ مهما كانت خبرته أن يرفع ضدك وضد صحيفتك قضية دولية مضمونة الحكم مسبقًا".

وأردف: "الوقفة الرابعة: هل يعرف القارئ القطري أن التعاون الإسرائيلي - التركي قائم وما زال؟ خاصة أن الأخيرة توظف ما يعرف باسم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لعرقلة ومواجهة أية خطابات أو قرارات أو تشريعات من شأنها إدانة تركيا فيما يعرف باسم مذبحة الأرمن، ويشرف على هذا التعاون أكبر مسؤول في الدولة التركية".

ووجّه الكاتب "الشاذلي" سؤالاً لأقطاي حول هوية مَن سلم بلاده وساعدها في 1999 في عملية مطاردة والقبض على زعيم حزب العمل الكردستاني عبدالله أوغلان من كينيا؟ وهل كان ذلك من باب الإنسانية أم من باب التعاون؟

ومضى "الشاذلي" قائلاً: "الوقفة السادسة للسيد أقطاي أيضًا: هل غابت من ذاكرتكم السمكية بنود الاتفاق الموقَّع بين تركيا وإسرائيل في 1996؟ وهل لديكم الجرأة لتوضيح ونقل بنوده إلى الرأي العام العربي عبر منصاتكم في قطر الشقيقة؟".

كما وجَّه "الشاذلي" سؤالاً لكل إخواني عربي، خان وباع بلاده، ورضي بالعيش المنعم في تركيا، عما فعلت حكومة حزب أردوغان بعد إمساكها بتلابيب الشعب التركي لتوثيق العلاقات مع إسرائيل منذ 2002 حتى يومنا هذا. مضيفًا: "ماذا فعلت تركيا بعد أن مسحت إسرائيل بهيبتها وقوتها في هجوم تلفزيوني على سفينة (مافي مرمرة) في 2010؟ وأين كانت الأصوات والخطب والمواقف الحماسية التي نراها ضد بلادنا الآن؟ التي تحولت آنذاك إلى مراهم وعبارات دبلوماسية رقيقة لإسرائيل".

وتحدى الكاتب أي إخواني أو صحفي قطري بامتلاك الجرأة في إعلان قيمة التبادل التجاري السنوي بين تركيا وإسرائيل، التي هي بالمناسبة أكبر من التعاون التجاري بين الدوحة وأنقرة.

واختتم مقاله بالقول: "بعد كل هذا لا يجوز ولا يصح أن يأتي مستشار لرئيس تركيا، وعبر صحيفة قطرية؛ ليزايد على مواقف السعودية أو مصر أو الإمارات أو البحرين من القضية الفلسطينية، وإن كان ولا بد من ذكر كلمة خيانة فبالتأكيد تعلم الصحافة القطرية من أحق بهذه الصفة منا، أما السيد أقطاي فكلامه وتصريحاته تظل في باب التسلية والفكاهة، وحديثه دومًا للصغار والإخوان".