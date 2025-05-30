النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في شركة كبرى بقطاع الإنشاء

مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات شكاواهم

نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري: تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.

حيث قدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في شركة كبرى بقطاع الإنشاء
سبق

نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري: تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.

حيث قدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
06:19 PM

الرياض.. إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في شركة كبرى بقطاع الإنشاء

مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات شكاواهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,668

نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري: تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.

حيث قدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,132
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,998
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,672

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة