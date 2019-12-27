النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. تحديد مكان سقوط مقاتلة إيرانية من طراز "ميج 29"

بعد اصطدامها بجبل سبلان

تمكنت السلطات الإيرانية من تحديد مكان سقوط مقاتلة من طراز "ميج 29" بعد اصطدامها بجبل سبلان، في شمال غرب البلاد، في أثناء مهمة روتينية يوم الأربعاء، دون العثور على الطيّار حتى الآن، طبقاً لـ (RT).

وتضاربت الأنباء، في وقتٍ سابق، بشأن مصير طيّار المقاتلة ومساعده، ففي حين أكّدت مصادر مقتل الطيّار، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤولٍ أمني في محافظة أردبيل، أن قائد الطائرة المنكوبة ومساعده تمكنا من القفز بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها، وهما سالمان.

وكانت وكالة "إرنا" قد أشارت إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر ومروحيات إلى مكان تحطم الطائرة، حيث نفّذت دوريات في المنطقة بحثاً عن حطام الطائرة.

السلطات الإيرانية سقوط مقاتلة من طراز ميج 29 جبل سبلان

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو .. تحديد مكان سقوط مقاتلة إيرانية من طراز "ميج 29"
سبق

تمكنت السلطات الإيرانية من تحديد مكان سقوط مقاتلة من طراز "ميج 29" بعد اصطدامها بجبل سبلان، في شمال غرب البلاد، في أثناء مهمة روتينية يوم الأربعاء، دون العثور على الطيّار حتى الآن، طبقاً لـ (RT).

وتضاربت الأنباء، في وقتٍ سابق، بشأن مصير طيّار المقاتلة ومساعده، ففي حين أكّدت مصادر مقتل الطيّار، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤولٍ أمني في محافظة أردبيل، أن قائد الطائرة المنكوبة ومساعده تمكنا من القفز بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها، وهما سالمان.

وكانت وكالة "إرنا" قد أشارت إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر ومروحيات إلى مكان تحطم الطائرة، حيث نفّذت دوريات في المنطقة بحثاً عن حطام الطائرة.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
03:17 PM

بالفيديو .. تحديد مكان سقوط مقاتلة إيرانية من طراز "ميج 29"

بعد اصطدامها بجبل سبلان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
365

تمكنت السلطات الإيرانية من تحديد مكان سقوط مقاتلة من طراز "ميج 29" بعد اصطدامها بجبل سبلان، في شمال غرب البلاد، في أثناء مهمة روتينية يوم الأربعاء، دون العثور على الطيّار حتى الآن، طبقاً لـ (RT).

وتضاربت الأنباء، في وقتٍ سابق، بشأن مصير طيّار المقاتلة ومساعده، ففي حين أكّدت مصادر مقتل الطيّار، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤولٍ أمني في محافظة أردبيل، أن قائد الطائرة المنكوبة ومساعده تمكنا من القفز بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها، وهما سالمان.

وكانت وكالة "إرنا" قد أشارت إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر ومروحيات إلى مكان تحطم الطائرة، حيث نفّذت دوريات في المنطقة بحثاً عن حطام الطائرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,891
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,520
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,402

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة