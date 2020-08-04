النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

أمير جازان ونائبه يعزيان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بوفاة شقيقته

"الخليوي" وأسرة الفقيدة أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمواساة

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي في وفاة شقيقته؛ إثر معاناتها مع المرض.

وسأل أمير منطقة جازان ونائبه، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وكل أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وأعرب "الخليوي" وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظهما وألا يريهما أي مكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير جازان ونائبه يعزيان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بوفاة شقيقته
سبق

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي في وفاة شقيقته؛ إثر معاناتها مع المرض.

وسأل أمير منطقة جازان ونائبه، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وكل أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وأعرب "الخليوي" وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظهما وألا يريهما أي مكروه.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:11 PM

أمير جازان ونائبه يعزيان وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بوفاة شقيقته

"الخليوي" وأسرة الفقيدة أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمواساة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,353

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي في وفاة شقيقته؛ إثر معاناتها مع المرض.

وسأل أمير منطقة جازان ونائبه، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وكل أفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وأعرب "الخليوي" وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظهما وألا يريهما أي مكروه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,135
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة