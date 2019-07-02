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شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

سيطرت على منازله بعد مقتله نهاية 2017 إثر انتفاضة مسلحة قادها ضدّهم

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.

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شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح
سبق

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:42 PM

شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

سيطرت على منازله بعد مقتله نهاية 2017 إثر انتفاضة مسلحة قادها ضدّهم

A A A
فهد كاملي - جازان
5
7,119

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.

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200 مليون

26 ديسمبر
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