وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح فهد كاملي سبق 2019-07-02 هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء. هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء. وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 01:42 PM

شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح سيطرت على منازله بعد مقتله نهاية 2017 إثر انتفاضة مسلحة قادها ضدّهم





A A A





11 مشاركة

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.