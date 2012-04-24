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"آل الشيخ": التهاون بالإجراءات الاحترازية إثم.. والعمل بها واجبٌ شرعي

عبر تغريدة بتويتر تزامنًا مع ارتفاع حالات كورونا بالسعودية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم، مؤكدًا أن العمل بها واجبٌ شرعي، ومسؤولية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة تحذيرية عبر حسابه على منصة "تويتر" تزامنًا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وقال الوزير آل الشيخ: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتًا، أحثُّ إخواني منسوبي المساجد والمصلين على الأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الوباء وحماية المجتمع". مضيفًا بأن "فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية، يأثم كل من تهاون في القيام بها".

يُشار إلى أن هذه التغريدة تأتي في إطار عشرات التغريدات التي يحرص "الوزير آل الشيخ" على بثها عبر حسابه بتويتر؛ وذلك لتوجيه مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما منسوبي المساجد والمصلين؛ للأخذ بالاشتراطات الصحية، والعمل بالبروتوكولات الوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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"آل الشيخ": التهاون بالإجراءات الاحترازية إثم.. والعمل بها واجبٌ شرعي
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم، مؤكدًا أن العمل بها واجبٌ شرعي، ومسؤولية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة تحذيرية عبر حسابه على منصة "تويتر" تزامنًا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وقال الوزير آل الشيخ: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتًا، أحثُّ إخواني منسوبي المساجد والمصلين على الأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الوباء وحماية المجتمع". مضيفًا بأن "فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية، يأثم كل من تهاون في القيام بها".

يُشار إلى أن هذه التغريدة تأتي في إطار عشرات التغريدات التي يحرص "الوزير آل الشيخ" على بثها عبر حسابه بتويتر؛ وذلك لتوجيه مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما منسوبي المساجد والمصلين؛ للأخذ بالاشتراطات الصحية، والعمل بالبروتوكولات الوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
12:30 AM

"آل الشيخ": التهاون بالإجراءات الاحترازية إثم.. والعمل بها واجبٌ شرعي

عبر تغريدة بتويتر تزامنًا مع ارتفاع حالات كورونا بالسعودية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,282

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم، مؤكدًا أن العمل بها واجبٌ شرعي، ومسؤولية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة تحذيرية عبر حسابه على منصة "تويتر" تزامنًا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وقال الوزير آل الشيخ: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتًا، أحثُّ إخواني منسوبي المساجد والمصلين على الأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الوباء وحماية المجتمع". مضيفًا بأن "فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية، يأثم كل من تهاون في القيام بها".

يُشار إلى أن هذه التغريدة تأتي في إطار عشرات التغريدات التي يحرص "الوزير آل الشيخ" على بثها عبر حسابه بتويتر؛ وذلك لتوجيه مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما منسوبي المساجد والمصلين؛ للأخذ بالاشتراطات الصحية، والعمل بالبروتوكولات الوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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