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"أمير الشرقية" يترأس اجتماع مجلس المنطقة ويطلع على المشروعات الجارية

يقف على نسبة الإنجاز .. صباح الثلاثاء المقبل في دور الانعقاد السابع للمجلس

يترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، جلسة مجلس المنطقة الشرقية السابعة من دور الانعقاد السابع، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العُقيِّل؛ أنه سيتم في هذه الجلسة الاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ونسب إنجازها.

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"أمير الشرقية" يترأس اجتماع مجلس المنطقة ويطلع على المشروعات الجارية
سبق

يترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، جلسة مجلس المنطقة الشرقية السابعة من دور الانعقاد السابع، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العُقيِّل؛ أنه سيتم في هذه الجلسة الاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ونسب إنجازها.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:23 PM

"أمير الشرقية" يترأس اجتماع مجلس المنطقة ويطلع على المشروعات الجارية

يقف على نسبة الإنجاز .. صباح الثلاثاء المقبل في دور الانعقاد السابع للمجلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، جلسة مجلس المنطقة الشرقية السابعة من دور الانعقاد السابع، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العُقيِّل؛ أنه سيتم في هذه الجلسة الاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ونسب إنجازها.

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