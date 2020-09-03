سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 87.378 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 538 حالة وفاة. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 67,821 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. وقالت الوزارة في بيان: إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 72,154 حالة. وكشفت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 62,668 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت و614 حالة سجلتها الإمارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-03 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.



وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 87.378 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 538 حالة وفاة.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 67,821 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.



وقالت الوزارة في بيان: إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 72,154 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 62,668 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 02:07 PM

900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت و614 حالة سجلتها الإمارات الإجمالي في الأولى بات 87.378 وفي الثانية ارتفع لـ72,154 حالة





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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.



وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 87.378 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 538 حالة وفاة.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 67,821 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.



وقالت الوزارة في بيان: إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 72,154 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 62,668 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.