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شتاء السعودية يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء

تزيد من روافد السياحة

كشف "شتاء السعودية" عن أسرار المزارع في الأحساء نقاطًا سياحية مما حولها إلى رافد إضافي لكل من المشهد السياحي والمشهد الزراعي وتم إدراجها ضمن المشروعات السياحية التي تستحق تسهيلات تمويلية وأيضًا مرونة في استصدار تراخيص دائمة أو مؤقتة.

وزاد حجم وتنوع وانتشار لوحات على الطرقات تشير إلى وجود نُزل أو فعاليات سياحية زراعية داخل قرى الأحساء، في دلالة على ازدياد رغبة أصحاب المزارع على المشاركة في تطبيقات سياحية مرتبطة بنشاط المزارعين؛ من أجل زيادة إثراء تجربة السائح، وكذلك مصادر دخل إضافي للمزارعين، ويتوافق مع ميل أهل الأحساء للترحاب والكرم، كما تنال مزارع الأحساء صفة إيجابية من ناحية اهتمامها سياحيًا بالموروث، وليس اهتمامًا فقط بل هو تمسك بأصالة المكان والإنسان يجمع الحِرف اليدوية، والفولكلور، وفنون الطهي، ضمن تشديد على انخفاض تكلفة سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي وفقًا للعربية.

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شتاء السعودية يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء
سبق

كشف "شتاء السعودية" عن أسرار المزارع في الأحساء نقاطًا سياحية مما حولها إلى رافد إضافي لكل من المشهد السياحي والمشهد الزراعي وتم إدراجها ضمن المشروعات السياحية التي تستحق تسهيلات تمويلية وأيضًا مرونة في استصدار تراخيص دائمة أو مؤقتة.

وزاد حجم وتنوع وانتشار لوحات على الطرقات تشير إلى وجود نُزل أو فعاليات سياحية زراعية داخل قرى الأحساء، في دلالة على ازدياد رغبة أصحاب المزارع على المشاركة في تطبيقات سياحية مرتبطة بنشاط المزارعين؛ من أجل زيادة إثراء تجربة السائح، وكذلك مصادر دخل إضافي للمزارعين، ويتوافق مع ميل أهل الأحساء للترحاب والكرم، كما تنال مزارع الأحساء صفة إيجابية من ناحية اهتمامها سياحيًا بالموروث، وليس اهتمامًا فقط بل هو تمسك بأصالة المكان والإنسان يجمع الحِرف اليدوية، والفولكلور، وفنون الطهي، ضمن تشديد على انخفاض تكلفة سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي وفقًا للعربية.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
12:04 AM

شتاء السعودية يكشف أسرارًا مذهلة عن السياحة الزراعية في الأحساء

تزيد من روافد السياحة

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,034

كشف "شتاء السعودية" عن أسرار المزارع في الأحساء نقاطًا سياحية مما حولها إلى رافد إضافي لكل من المشهد السياحي والمشهد الزراعي وتم إدراجها ضمن المشروعات السياحية التي تستحق تسهيلات تمويلية وأيضًا مرونة في استصدار تراخيص دائمة أو مؤقتة.

وزاد حجم وتنوع وانتشار لوحات على الطرقات تشير إلى وجود نُزل أو فعاليات سياحية زراعية داخل قرى الأحساء، في دلالة على ازدياد رغبة أصحاب المزارع على المشاركة في تطبيقات سياحية مرتبطة بنشاط المزارعين؛ من أجل زيادة إثراء تجربة السائح، وكذلك مصادر دخل إضافي للمزارعين، ويتوافق مع ميل أهل الأحساء للترحاب والكرم، كما تنال مزارع الأحساء صفة إيجابية من ناحية اهتمامها سياحيًا بالموروث، وليس اهتمامًا فقط بل هو تمسك بأصالة المكان والإنسان يجمع الحِرف اليدوية، والفولكلور، وفنون الطهي، ضمن تشديد على انخفاض تكلفة سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي وفقًا للعربية.

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