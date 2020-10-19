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بعد تعيينها بـ"الشورى".. تعرف على السيرة الذاتية لـ"إيمان الزهراني"

حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة "هل" ببريطانيا

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، بتعيين وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني، عضواً في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد حصلت الدكتورة "إيمان" على دكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة هل - بريطانيا 2013، ماجستير الكيمياء التحليلية والطب الشرعي من جامعة هل - بريطانيا 2010، بكالوريوس كيمياء عامة من كلية العلوم - جامعة أم القرى 2006، دبلوم إدارة الجودة الشاملة من كلية لوتن العالمية - بريطانيا 2012، دبلوم إدارة المخاطر من أكاديمية ميدلاندز- بريطانيا 2011، ودبلوم علوم الحاسب الآلي من المركز السعودي للسيدات 2006.

وبخصوص الخبرات العملية السابقة، فقد شغلت المناصب التالية: وكلية شؤون الطالبات جامعة الطائف، أستاذ مشارك بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، وكيلة عمادة البحث العلمي جامعة الطائف، أستاذ مساعد بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، مشرفة المعامل والمختبرات والإشراف على طالبات التدريب الميداني لكلية العلوم بجامعة الطائف.

وكان لها الإشراف على برنامج رعاية المؤهلات، قسم الكيمياء بجامعة الطائف، كما شغلت منصب معيدة قسم الكيمياء، جامعة الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعيينها بـ"الشورى".. تعرف على السيرة الذاتية لـ"إيمان الزهراني"
سبق

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، بتعيين وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني، عضواً في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد حصلت الدكتورة "إيمان" على دكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة هل - بريطانيا 2013، ماجستير الكيمياء التحليلية والطب الشرعي من جامعة هل - بريطانيا 2010، بكالوريوس كيمياء عامة من كلية العلوم - جامعة أم القرى 2006، دبلوم إدارة الجودة الشاملة من كلية لوتن العالمية - بريطانيا 2012، دبلوم إدارة المخاطر من أكاديمية ميدلاندز- بريطانيا 2011، ودبلوم علوم الحاسب الآلي من المركز السعودي للسيدات 2006.

وبخصوص الخبرات العملية السابقة، فقد شغلت المناصب التالية: وكلية شؤون الطالبات جامعة الطائف، أستاذ مشارك بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، وكيلة عمادة البحث العلمي جامعة الطائف، أستاذ مساعد بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، مشرفة المعامل والمختبرات والإشراف على طالبات التدريب الميداني لكلية العلوم بجامعة الطائف.

وكان لها الإشراف على برنامج رعاية المؤهلات، قسم الكيمياء بجامعة الطائف، كما شغلت منصب معيدة قسم الكيمياء، جامعة الطائف.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:36 PM

بعد تعيينها بـ"الشورى".. تعرف على السيرة الذاتية لـ"إيمان الزهراني"

حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة "هل" ببريطانيا

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متعب البقمي - الطائف
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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، بتعيين وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني، عضواً في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد حصلت الدكتورة "إيمان" على دكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة هل - بريطانيا 2013، ماجستير الكيمياء التحليلية والطب الشرعي من جامعة هل - بريطانيا 2010، بكالوريوس كيمياء عامة من كلية العلوم - جامعة أم القرى 2006، دبلوم إدارة الجودة الشاملة من كلية لوتن العالمية - بريطانيا 2012، دبلوم إدارة المخاطر من أكاديمية ميدلاندز- بريطانيا 2011، ودبلوم علوم الحاسب الآلي من المركز السعودي للسيدات 2006.

وبخصوص الخبرات العملية السابقة، فقد شغلت المناصب التالية: وكلية شؤون الطالبات جامعة الطائف، أستاذ مشارك بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، وكيلة عمادة البحث العلمي جامعة الطائف، أستاذ مساعد بكلية العلوم تخصص الكيمياء التحليلية بجامعة الطائف، مشرفة المعامل والمختبرات والإشراف على طالبات التدريب الميداني لكلية العلوم بجامعة الطائف.

وكان لها الإشراف على برنامج رعاية المؤهلات، قسم الكيمياء بجامعة الطائف، كما شغلت منصب معيدة قسم الكيمياء، جامعة الطائف.

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