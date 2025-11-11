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أرامكو السعودية الراعي الرسمي لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة

على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلنت جولف السعودية اختيار أرامكو السعودية راعيًّا لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع على مقربة من مدينة جدة خلال الفترة من 12- 15 نوفمبر الجاري.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشارك في البطولة، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار أربعة أيام.

وقال النائب الأعلى لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع: "تُبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة، حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع".

وأضاف الجامع: "إن مساندة ورعاية أرامكو السعودية لهذا الحدث الرياضي؛ تؤكد التزامها بتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها، خصوصًا في هذه البطولة التي تمثل مرحلة تاريخية للمملكة كونها الأولى؛ حيث ستسهم كثيرًا في تغيير مفاهيم وأساليب جودة الحياة. كما أن الشركة من خلال هذه المشاركة تعزز قيمها المتعلقة بالمواطنة والتميز".

جولف السعودية أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو السعودية الراعي الرسمي لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة
سبق

أعلنت جولف السعودية اختيار أرامكو السعودية راعيًّا لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع على مقربة من مدينة جدة خلال الفترة من 12- 15 نوفمبر الجاري.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشارك في البطولة، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار أربعة أيام.

وقال النائب الأعلى لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع: "تُبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة، حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع".

وأضاف الجامع: "إن مساندة ورعاية أرامكو السعودية لهذا الحدث الرياضي؛ تؤكد التزامها بتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها، خصوصًا في هذه البطولة التي تمثل مرحلة تاريخية للمملكة كونها الأولى؛ حيث ستسهم كثيرًا في تغيير مفاهيم وأساليب جودة الحياة. كما أن الشركة من خلال هذه المشاركة تعزز قيمها المتعلقة بالمواطنة والتميز".

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
08:51 AM

أرامكو السعودية الراعي الرسمي لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة

على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت جولف السعودية اختيار أرامكو السعودية راعيًّا لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع على مقربة من مدينة جدة خلال الفترة من 12- 15 نوفمبر الجاري.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشارك في البطولة، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار أربعة أيام.

وقال النائب الأعلى لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع: "تُبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة، حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع".

وأضاف الجامع: "إن مساندة ورعاية أرامكو السعودية لهذا الحدث الرياضي؛ تؤكد التزامها بتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها، خصوصًا في هذه البطولة التي تمثل مرحلة تاريخية للمملكة كونها الأولى؛ حيث ستسهم كثيرًا في تغيير مفاهيم وأساليب جودة الحياة. كما أن الشركة من خلال هذه المشاركة تعزز قيمها المتعلقة بالمواطنة والتميز".

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