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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُلغي رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية

بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية

‬ ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة.

وأوضحت أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.

ويُقصد في بيان الصادر الإقرار الذي يقدمه المُصدّر أو من يفوّضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

وتأتي هذه المبادرة التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امتدادًا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

ويُسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي الصادرات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تُلغي رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية
سبق

‬ ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة.

وأوضحت أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.

ويُقصد في بيان الصادر الإقرار الذي يقدمه المُصدّر أو من يفوّضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

وتأتي هذه المبادرة التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امتدادًا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

ويُسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:56 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تُلغي رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية

بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة.

وأوضحت أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.

ويُقصد في بيان الصادر الإقرار الذي يقدمه المُصدّر أو من يفوّضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

وتأتي هذه المبادرة التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امتدادًا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

ويُسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.

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