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التحالف: ميلشيا الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطا في عمران وصعدة

أكد المالكي أن هذه الأعمال العدائية تمثل استمراراً لاختراقات الميليشات مبادرة وقف إطلاق النار

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق (5 مايو 2020م) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.
وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعدة).
وأكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وبين العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في (9 إبريل 2020م)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: ميلشيا الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطا في عمران وصعدة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق (5 مايو 2020م) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.
وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعدة).
وأكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وبين العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في (9 إبريل 2020م)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:52 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:41 PM

التحالف: ميلشيا الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطا في عمران وصعدة

أكد المالكي أن هذه الأعمال العدائية تمثل استمراراً لاختراقات الميليشات مبادرة وقف إطلاق النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق (5 مايو 2020م) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.
وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعدة).
وأكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وبين العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في (9 إبريل 2020م)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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