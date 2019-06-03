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"التجارة" تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لمهرجاني أبها وجدة للتسوق

قالت: عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم مهرجان أبها للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 15 يونيو حتى 5 يوليو 2019م، ومهرجان جدة للفترة من 15 شوال حتى 16 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 18 يونيو حتى 18 يوليو 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

كما دعت "التجارة" أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. كما يجدر بالذكر أن الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

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"التجارة" تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لمهرجاني أبها وجدة للتسوق
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم مهرجان أبها للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 15 يونيو حتى 5 يوليو 2019م، ومهرجان جدة للفترة من 15 شوال حتى 16 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 18 يونيو حتى 18 يوليو 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

كما دعت "التجارة" أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. كما يجدر بالذكر أن الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:44 PM

"التجارة" تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لمهرجاني أبها وجدة للتسوق

قالت: عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم مهرجان أبها للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 15 يونيو حتى 5 يوليو 2019م، ومهرجان جدة للفترة من 15 شوال حتى 16 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 18 يونيو حتى 18 يوليو 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

كما دعت "التجارة" أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. كما يجدر بالذكر أن الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

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