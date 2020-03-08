النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

10 قتلى و23 مفقودًا.. تحديث جديد لضحايا انهيار "فندق كورونا"

الموقع كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بالفيروس في شرق الصين

ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، إلى عشرة قتلى.


وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية اليوم: "إنّه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، وتمكنوا من انتشال 48 من تحت الأنقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 23 آخرين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

انهيار فندق فيروس كورونا الجديد شرق الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
10 قتلى و23 مفقودًا.. تحديث جديد لضحايا انهيار "فندق كورونا"
سبق

ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، إلى عشرة قتلى.


وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية اليوم: "إنّه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، وتمكنوا من انتشال 48 من تحت الأنقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 23 آخرين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:49 PM

10 قتلى و23 مفقودًا.. تحديث جديد لضحايا انهيار "فندق كورونا"

الموقع كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بالفيروس في شرق الصين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,981

ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار فندق كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، إلى عشرة قتلى.


وقالت وزارة الشؤون الطارئة الصينية اليوم: "إنّه من أصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، وتمكنوا من انتشال 48 من تحت الأنقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 23 آخرين".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,098
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,217

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة