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"أكاديمية طويق" تنال "اعتماد أبل" بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة بالشرق الأوسط

اعتماد أكثر من 10 مدربين من الشركة

حصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education) من شركة أبل بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط، واعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل، وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift).

وهذا الإنجاز الجديد يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة الإنجازات التي حققتها وتحققها السعودية في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

ورفع فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على ما يجده الاتحاد من دعم لا محدود من سموه، وحرصه على تهيئة أجيال صاعدة ممكَّنة بأكثر العلوم تقدمًا في المجالات التقنية كافة. لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية سمو ولي العهد الطموحة نحو بناء القدرات الوطنية بأعلى المعايير العالمية.

وقال "الخميسي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "حصول أكاديمية طويق السعودية على اعتماد شركة أبل يعكس ما وصلت إليه السعودية من مكانة عالمية ومتقدمة في المجال التقني، ويأتي تتويجًا لجهودها الرامية في تأهيل أجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية في ظل رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التي تسعى للوصول إلى هدفها بتأهيل مبرمج من بين كل 100 سعودي في عام 2030".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن حصول الأكاديمية على اعتماد شركة أبل سيساعد على تطوير الكوادر الوطنية من المدربين السعوديين والسعوديات، باستخدام أفضل وسائل التعليم من مناهج وأدوات؛ للعمل على بناء قدرات وطنية متميزة، وبكفاءة عالية في مجال البرمجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أكاديمية طويق" تنال "اعتماد أبل" بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة بالشرق الأوسط
سبق

حصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education) من شركة أبل بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط، واعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل، وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift).

وهذا الإنجاز الجديد يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة الإنجازات التي حققتها وتحققها السعودية في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

ورفع فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على ما يجده الاتحاد من دعم لا محدود من سموه، وحرصه على تهيئة أجيال صاعدة ممكَّنة بأكثر العلوم تقدمًا في المجالات التقنية كافة. لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية سمو ولي العهد الطموحة نحو بناء القدرات الوطنية بأعلى المعايير العالمية.

وقال "الخميسي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "حصول أكاديمية طويق السعودية على اعتماد شركة أبل يعكس ما وصلت إليه السعودية من مكانة عالمية ومتقدمة في المجال التقني، ويأتي تتويجًا لجهودها الرامية في تأهيل أجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية في ظل رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التي تسعى للوصول إلى هدفها بتأهيل مبرمج من بين كل 100 سعودي في عام 2030".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن حصول الأكاديمية على اعتماد شركة أبل سيساعد على تطوير الكوادر الوطنية من المدربين السعوديين والسعوديات، باستخدام أفضل وسائل التعليم من مناهج وأدوات؛ للعمل على بناء قدرات وطنية متميزة، وبكفاءة عالية في مجال البرمجة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:07 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

"أكاديمية طويق" تنال "اعتماد أبل" بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة بالشرق الأوسط

اعتماد أكثر من 10 مدربين من الشركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education) من شركة أبل بوصفها أول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط، واعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل، وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift).

وهذا الإنجاز الجديد يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة الإنجازات التي حققتها وتحققها السعودية في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

ورفع فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على ما يجده الاتحاد من دعم لا محدود من سموه، وحرصه على تهيئة أجيال صاعدة ممكَّنة بأكثر العلوم تقدمًا في المجالات التقنية كافة. لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية سمو ولي العهد الطموحة نحو بناء القدرات الوطنية بأعلى المعايير العالمية.

وقال "الخميسي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "حصول أكاديمية طويق السعودية على اعتماد شركة أبل يعكس ما وصلت إليه السعودية من مكانة عالمية ومتقدمة في المجال التقني، ويأتي تتويجًا لجهودها الرامية في تأهيل أجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية في ظل رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التي تسعى للوصول إلى هدفها بتأهيل مبرمج من بين كل 100 سعودي في عام 2030".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن حصول الأكاديمية على اعتماد شركة أبل سيساعد على تطوير الكوادر الوطنية من المدربين السعوديين والسعوديات، باستخدام أفضل وسائل التعليم من مناهج وأدوات؛ للعمل على بناء قدرات وطنية متميزة، وبكفاءة عالية في مجال البرمجة.

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