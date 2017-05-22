النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إفريقيا للقرآن" بدأت بألف شخص ووصلت للعالمية بحضور 100 ألف بتنزانيا

رئيس مؤسسة "الحكمة": نجاح المسابقة جاء بتوفيق الله ثم دعم السعودية

مَن يشاهد النجاح والشهرة لمسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية، التي أصبحت أكبر مسابقة قرآنية في العالم من حيث الحضور، لا يصدق أن فكرتها بدأت من مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية عام 2000 بوصفها مسابقة قرآنية محلية، وشارك فيها آنذاك 5 طلاب من تنزانيا فقط، والحضور لم يتجاور 1000 شخص، لكنها بركة القرآن التي حلت على أهله، والجهود التي تضاعفت حتى ارتفعت هذه الأرقام أضعافًا مضاعفة.

وشهدت المسابقة هذا العام 2019 م مشاركة 20 دولة إفريقية، وتجاوز عدد الحضور في استاد مدينة دار السلام الذي أُقيم فيه الحفل الختامي للمسابقة 100 ألف شخص، تقدمهم رئيس الجمهورية "جون ماجوفولي"، والشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القادر الأهدل، رئيس مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية بجمهورية تنزانيا الاتحادية: "هذا النجاح والشهرة اللذان حصلت عليهما المسابقة، وكذلك السمعة الجيدة، جاءت بتوفيق الله لأهل القرآن، وكذلك للدعم والرعاية والمساندة من المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل مكروه".

وسرد "الأهدل" تاريخ وفكرة المسابقة مشيرًا إلى أنها بدأت بوصفها مسابقة محلية داخل الجمهورية عام 2000، وشارك فيها 5 طلاب، وكان عمر الفائز بالمركز الأول آنذاك 12 عامًا، وحصل على جائزة عبارة عن دراجة نارية، وتم الاهتمام به، وبعد فترة تم تعيينه مدرسًا للقرآن في المؤسسة، وهو متزوج الآن. وتم تنظيم المسابقة في قاعة أفراح، وعدد الحضور في ذلك الوقت لم يتجاوز 1000 شخص.

وأضاف: كل عام نجتمع بعد المسابقة، ونضع خطتنا للعام القادم. وبدأ عدد المشاركات والحضور يزداد، وترتفع الأرقام إلى أن وصلنا في هذا العام إلى مشاركات من 20 دولة، والحضور قرابة 100 ألف شخص موزعين على ملعبَين رئيسيَّين.

وعن سر الحضور الكثيف أوضح الشيخ الأهدل أن الشعب التنزاني طيب جدًّا، ويحب القرآن وأهله، وخصوصًا أن المسابقة في شهر رمضان المبارك ذي الروحانية العالية. مضيفًا بأن البعض يأتون من الليل لموقع الحفل فقط لحضور الحفل الختامي؛ فهم حريصون جدًّا على الحضور.

وعن مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية أوضح رئيسها أنها مؤسسة رسمية، ومسجلة من قِبل حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتقوم بأنشطة كثيرة، منها التعليم النظامي لجميع المراحل للبين والبنات، وجميع الدراسة باللغة الإنجليزية، وأضفنا لها اللغة العربية. كما أن المؤسسة لديها قسم للدعاة، ومعهد لتأهيلهم، وأكثر من 30 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وقسم لأعمال الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إفريقيا للقرآن" بدأت بألف شخص ووصلت للعالمية بحضور 100 ألف بتنزانيا
سبق

مَن يشاهد النجاح والشهرة لمسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية، التي أصبحت أكبر مسابقة قرآنية في العالم من حيث الحضور، لا يصدق أن فكرتها بدأت من مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية عام 2000 بوصفها مسابقة قرآنية محلية، وشارك فيها آنذاك 5 طلاب من تنزانيا فقط، والحضور لم يتجاور 1000 شخص، لكنها بركة القرآن التي حلت على أهله، والجهود التي تضاعفت حتى ارتفعت هذه الأرقام أضعافًا مضاعفة.

وشهدت المسابقة هذا العام 2019 م مشاركة 20 دولة إفريقية، وتجاوز عدد الحضور في استاد مدينة دار السلام الذي أُقيم فيه الحفل الختامي للمسابقة 100 ألف شخص، تقدمهم رئيس الجمهورية "جون ماجوفولي"، والشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القادر الأهدل، رئيس مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية بجمهورية تنزانيا الاتحادية: "هذا النجاح والشهرة اللذان حصلت عليهما المسابقة، وكذلك السمعة الجيدة، جاءت بتوفيق الله لأهل القرآن، وكذلك للدعم والرعاية والمساندة من المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل مكروه".

وسرد "الأهدل" تاريخ وفكرة المسابقة مشيرًا إلى أنها بدأت بوصفها مسابقة محلية داخل الجمهورية عام 2000، وشارك فيها 5 طلاب، وكان عمر الفائز بالمركز الأول آنذاك 12 عامًا، وحصل على جائزة عبارة عن دراجة نارية، وتم الاهتمام به، وبعد فترة تم تعيينه مدرسًا للقرآن في المؤسسة، وهو متزوج الآن. وتم تنظيم المسابقة في قاعة أفراح، وعدد الحضور في ذلك الوقت لم يتجاوز 1000 شخص.

وأضاف: كل عام نجتمع بعد المسابقة، ونضع خطتنا للعام القادم. وبدأ عدد المشاركات والحضور يزداد، وترتفع الأرقام إلى أن وصلنا في هذا العام إلى مشاركات من 20 دولة، والحضور قرابة 100 ألف شخص موزعين على ملعبَين رئيسيَّين.

وعن سر الحضور الكثيف أوضح الشيخ الأهدل أن الشعب التنزاني طيب جدًّا، ويحب القرآن وأهله، وخصوصًا أن المسابقة في شهر رمضان المبارك ذي الروحانية العالية. مضيفًا بأن البعض يأتون من الليل لموقع الحفل فقط لحضور الحفل الختامي؛ فهم حريصون جدًّا على الحضور.

وعن مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية أوضح رئيسها أنها مؤسسة رسمية، ومسجلة من قِبل حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتقوم بأنشطة كثيرة، منها التعليم النظامي لجميع المراحل للبين والبنات، وجميع الدراسة باللغة الإنجليزية، وأضفنا لها اللغة العربية. كما أن المؤسسة لديها قسم للدعاة، ومعهد لتأهيلهم، وأكثر من 30 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وقسم لأعمال الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
11:18 PM

"إفريقيا للقرآن" بدأت بألف شخص ووصلت للعالمية بحضور 100 ألف بتنزانيا

رئيس مؤسسة "الحكمة": نجاح المسابقة جاء بتوفيق الله ثم دعم السعودية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
11
4,760

مَن يشاهد النجاح والشهرة لمسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية، التي أصبحت أكبر مسابقة قرآنية في العالم من حيث الحضور، لا يصدق أن فكرتها بدأت من مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية عام 2000 بوصفها مسابقة قرآنية محلية، وشارك فيها آنذاك 5 طلاب من تنزانيا فقط، والحضور لم يتجاور 1000 شخص، لكنها بركة القرآن التي حلت على أهله، والجهود التي تضاعفت حتى ارتفعت هذه الأرقام أضعافًا مضاعفة.

وشهدت المسابقة هذا العام 2019 م مشاركة 20 دولة إفريقية، وتجاوز عدد الحضور في استاد مدينة دار السلام الذي أُقيم فيه الحفل الختامي للمسابقة 100 ألف شخص، تقدمهم رئيس الجمهورية "جون ماجوفولي"، والشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القادر الأهدل، رئيس مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية بجمهورية تنزانيا الاتحادية: "هذا النجاح والشهرة اللذان حصلت عليهما المسابقة، وكذلك السمعة الجيدة، جاءت بتوفيق الله لأهل القرآن، وكذلك للدعم والرعاية والمساندة من المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل مكروه".

وسرد "الأهدل" تاريخ وفكرة المسابقة مشيرًا إلى أنها بدأت بوصفها مسابقة محلية داخل الجمهورية عام 2000، وشارك فيها 5 طلاب، وكان عمر الفائز بالمركز الأول آنذاك 12 عامًا، وحصل على جائزة عبارة عن دراجة نارية، وتم الاهتمام به، وبعد فترة تم تعيينه مدرسًا للقرآن في المؤسسة، وهو متزوج الآن. وتم تنظيم المسابقة في قاعة أفراح، وعدد الحضور في ذلك الوقت لم يتجاوز 1000 شخص.

وأضاف: كل عام نجتمع بعد المسابقة، ونضع خطتنا للعام القادم. وبدأ عدد المشاركات والحضور يزداد، وترتفع الأرقام إلى أن وصلنا في هذا العام إلى مشاركات من 20 دولة، والحضور قرابة 100 ألف شخص موزعين على ملعبَين رئيسيَّين.

وعن سر الحضور الكثيف أوضح الشيخ الأهدل أن الشعب التنزاني طيب جدًّا، ويحب القرآن وأهله، وخصوصًا أن المسابقة في شهر رمضان المبارك ذي الروحانية العالية. مضيفًا بأن البعض يأتون من الليل لموقع الحفل فقط لحضور الحفل الختامي؛ فهم حريصون جدًّا على الحضور.

وعن مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية أوضح رئيسها أنها مؤسسة رسمية، ومسجلة من قِبل حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتقوم بأنشطة كثيرة، منها التعليم النظامي لجميع المراحل للبين والبنات، وجميع الدراسة باللغة الإنجليزية، وأضفنا لها اللغة العربية. كما أن المؤسسة لديها قسم للدعاة، ومعهد لتأهيلهم، وأكثر من 30 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وقسم لأعمال الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,682
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,089
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,263

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة