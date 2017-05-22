"إفريقيا للقرآن" بدأت بألف شخص ووصلت للعالمية بحضور 100 ألف بتنزانيا

رئيس مؤسسة "الحكمة": نجاح المسابقة جاء بتوفيق الله ثم دعم السعودية

مَن يشاهد النجاح والشهرة لمسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في جمهورية تنزانيا الاتحادية، التي أصبحت أكبر مسابقة قرآنية في العالم من حيث الحضور، لا يصدق أن فكرتها بدأت من مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية عام 2000 بوصفها مسابقة قرآنية محلية، وشارك فيها آنذاك 5 طلاب من تنزانيا فقط، والحضور لم يتجاور 1000 شخص، لكنها بركة القرآن التي حلت على أهله، والجهود التي تضاعفت حتى ارتفعت هذه الأرقام أضعافًا مضاعفة.

وشهدت المسابقة هذا العام 2019 م مشاركة 20 دولة إفريقية، وتجاوز عدد الحضور في استاد مدينة دار السلام الذي أُقيم فيه الحفل الختامي للمسابقة 100 ألف شخص، تقدمهم رئيس الجمهورية "جون ماجوفولي"، والشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القادر الأهدل، رئيس مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية بجمهورية تنزانيا الاتحادية: "هذا النجاح والشهرة اللذان حصلت عليهما المسابقة، وكذلك السمعة الجيدة، جاءت بتوفيق الله لأهل القرآن، وكذلك للدعم والرعاية والمساندة من المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل مكروه".

وسرد "الأهدل" تاريخ وفكرة المسابقة مشيرًا إلى أنها بدأت بوصفها مسابقة محلية داخل الجمهورية عام 2000، وشارك فيها 5 طلاب، وكان عمر الفائز بالمركز الأول آنذاك 12 عامًا، وحصل على جائزة عبارة عن دراجة نارية، وتم الاهتمام به، وبعد فترة تم تعيينه مدرسًا للقرآن في المؤسسة، وهو متزوج الآن. وتم تنظيم المسابقة في قاعة أفراح، وعدد الحضور في ذلك الوقت لم يتجاوز 1000 شخص.

وأضاف: كل عام نجتمع بعد المسابقة، ونضع خطتنا للعام القادم. وبدأ عدد المشاركات والحضور يزداد، وترتفع الأرقام إلى أن وصلنا في هذا العام إلى مشاركات من 20 دولة، والحضور قرابة 100 ألف شخص موزعين على ملعبَين رئيسيَّين.

وعن سر الحضور الكثيف أوضح الشيخ الأهدل أن الشعب التنزاني طيب جدًّا، ويحب القرآن وأهله، وخصوصًا أن المسابقة في شهر رمضان المبارك ذي الروحانية العالية. مضيفًا بأن البعض يأتون من الليل لموقع الحفل فقط لحضور الحفل الختامي؛ فهم حريصون جدًّا على الحضور.

وعن مؤسسة الحكمة التعليمية الخيرية أوضح رئيسها أنها مؤسسة رسمية، ومسجلة من قِبل حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وتقوم بأنشطة كثيرة، منها التعليم النظامي لجميع المراحل للبين والبنات، وجميع الدراسة باللغة الإنجليزية، وأضفنا لها اللغة العربية. كما أن المؤسسة لديها قسم للدعاة، ومعهد لتأهيلهم، وأكثر من 30 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وقسم لأعمال الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد.