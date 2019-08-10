في صورة معتادة.. شاهد أبناء المملكة يتسابقون على سقاية الحجاج بعرفات

رسمتها لوحة تطوعية ظهرت أمام ضيوف الرحمن بالمشعر الطاهر

يتسابق المتطوعون منذ وقت مبكر بمشعر عرفات، في تقديم الوجبات الغذائية وسقاية الماء لضيوف الرحمن، وهو ما رسمته العديد من الصور التطوعية التي ظهرت أمام الحجاج بالمشعر الطاهر.

وفي هذا الشأن، عبّر عدد من الحجاج، عن شكرهم لما يُقَدّم لهم من خدمات وتسهيلات تُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

فمن جانبه، قال الحاج أيمن من مصر: من يزور مكة والمشاعر المقدسة حاجًّا؛ يدرك ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة وكبيرة متنوعة استُخدمت فيها أحدث التقنيات لإجراءات الحجاج.. ومن يشاهد تسابق المتطوعين صغارًا وكبارًا يعرف اهتمام المملكة -بقيادتها وشعبها- بضيوف الرحمن والعمل على تقديم ما يخدم الحاج ويلبي طلباتهم.

فيما عبّر الحاج يوسف من سوريا بقوله: سُررنا كثيرًا بمشاهدة تسابق المتطوعين في توزيع الماء والوجبات الغذائية على الحجاج، وهذا الشيء ينمّ عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واهتمام كل شخص في هذه البلاد المباركة بتقديم ما يخدم ضيوف الرحمن ويسهل أداء مناسك حجهم.