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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 11758.02 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال لـ193 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 15.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 193 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، وأمانة للتأمين، وعناية، والإنماء طوكيو م، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، وسبكيم العالمية، والخزف السعودي، وكيمانول، وباعظيم، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.76%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، أكوا باور، والتصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، وينساب الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 228.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23835.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1718 صفقة.

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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 11758.02 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 15.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 193 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، وأمانة للتأمين، وعناية، والإنماء طوكيو م، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، وسبكيم العالمية، والخزف السعودي، وكيمانول، وباعظيم، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.76%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، أكوا باور، والتصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، وينساب الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 228.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23835.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1718 صفقة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:13 PM

"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 11758.02 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال لـ193 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 15.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 193 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، وأمانة للتأمين، وعناية، والإنماء طوكيو م، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، وسبكيم العالمية، والخزف السعودي، وكيمانول، وباعظيم، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.76%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، أكوا باور، والتصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، وينساب الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 228.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23835.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1718 صفقة.

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