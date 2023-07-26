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تونس تقدم موعد الانتخابات لاختيار رئيس في غضون 3 أشهر

وفقاً للدستور بمقتضى وفاة "السبسي"

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

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تونس تقدم موعد الانتخابات لاختيار رئيس في غضون 3 أشهر
سبق

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:29 PM

تونس تقدم موعد الانتخابات لاختيار رئيس في غضون 3 أشهر

وفقاً للدستور بمقتضى وفاة "السبسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، اليوم (الخميس)، أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، الذي كان مقررًا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأفاد بأنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وفقًا للدستور، الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,155

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