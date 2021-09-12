محافظ جدة المكلف يؤكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية

خلال اجتماع ناقش الخطط والإجراءات الوقائية

ترأس مستشار أمير منطقة مكّة المكرّمة محافظ جدّة المكلّف، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، في مقر المحافظة، اليوم، اجتماعاً للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

بحث الاجتماع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة، ونشر الوعي المروري، ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد الأمير "جلوي" أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.