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بعد "مداهمة أعلى الجبال".. ضبط "دينا" محملة بكميات من الفحم بالعرضيات

فيما سلّمت الدوريات الأمنية السائق ومركبته لمخفر ثريبان لاستكمال الإجراءات

ضبطت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، فجر اليوم الخميس، مركبةً من نوع "دينا" محمّلةً بالفحم، بعدد يزيد على 170 كيس فحم.

وسلّمت الدوريات الأمنية بالمحافظة "السائق ومركبته" لشرطة مخفر ثريبان؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ونشرت "سبق" قبل أسبوع، خبر مداهمة الجهات الأمنية لموقع تفحيم تقوم به عمالة مجهولة في أعلى جبال العرضيات؛ وذلك بجهود كبيرة تقوم بها الدوريات الأمنية بالمحافظة لضبط المخالفات والمخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد "مداهمة أعلى الجبال".. ضبط "دينا" محملة بكميات من الفحم بالعرضيات
سبق

ضبطت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، فجر اليوم الخميس، مركبةً من نوع "دينا" محمّلةً بالفحم، بعدد يزيد على 170 كيس فحم.

وسلّمت الدوريات الأمنية بالمحافظة "السائق ومركبته" لشرطة مخفر ثريبان؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ونشرت "سبق" قبل أسبوع، خبر مداهمة الجهات الأمنية لموقع تفحيم تقوم به عمالة مجهولة في أعلى جبال العرضيات؛ وذلك بجهود كبيرة تقوم بها الدوريات الأمنية بالمحافظة لضبط المخالفات والمخالفين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:46 AM

بعد "مداهمة أعلى الجبال".. ضبط "دينا" محملة بكميات من الفحم بالعرضيات

فيما سلّمت الدوريات الأمنية السائق ومركبته لمخفر ثريبان لاستكمال الإجراءات

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سلطان السهيمي - العرضيات
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2,260

ضبطت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، فجر اليوم الخميس، مركبةً من نوع "دينا" محمّلةً بالفحم، بعدد يزيد على 170 كيس فحم.

وسلّمت الدوريات الأمنية بالمحافظة "السائق ومركبته" لشرطة مخفر ثريبان؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ونشرت "سبق" قبل أسبوع، خبر مداهمة الجهات الأمنية لموقع تفحيم تقوم به عمالة مجهولة في أعلى جبال العرضيات؛ وذلك بجهود كبيرة تقوم بها الدوريات الأمنية بالمحافظة لضبط المخالفات والمخالفين.

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