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عن عزل "ترامب".. رئيسة مجلس النواب للأعضاء: إذا لم نتحرك الآن أهملنا واجبنا

افتتحت جلسة التصويت على مساءلته

افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم (الأربعاء) المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية الجلسة، قالت "بيلوسي": "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة، وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالاً في أداء واجبنا"، وفقًا لـ"رويترز".


وذكرت "بيلوسي" أن "ترامب" استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونجرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.

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عن عزل "ترامب".. رئيسة مجلس النواب للأعضاء: إذا لم نتحرك الآن أهملنا واجبنا
سبق

افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم (الأربعاء) المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية الجلسة، قالت "بيلوسي": "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة، وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالاً في أداء واجبنا"، وفقًا لـ"رويترز".


وذكرت "بيلوسي" أن "ترامب" استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونجرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:30 PM

عن عزل "ترامب".. رئيسة مجلس النواب للأعضاء: إذا لم نتحرك الآن أهملنا واجبنا

افتتحت جلسة التصويت على مساءلته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم (الأربعاء) المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية الجلسة، قالت "بيلوسي": "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة، وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالاً في أداء واجبنا"، وفقًا لـ"رويترز".


وذكرت "بيلوسي" أن "ترامب" استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونجرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.

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