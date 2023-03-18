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السفير الصيني في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد "كورونا"

قال: اجتاز الأبحاث السريرية وتمت الموافقة على تجربته على البشر

احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينغ؛ باللقاح الذي طوّره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي؛ بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية.

وغرّد تشينغ؛ مبشرا بأن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد- 19" الذي طوّرته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

وأفاد السفير الصيني -وفقا لروسيا اليوم- بأن علماء بلاده حضّروا لقاحاً وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي؛ التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وباءَي إيبولا وسارس.

السفير الصيني فيروس كورونا الجديد

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السفير الصيني في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد "كورونا"
سبق

احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينغ؛ باللقاح الذي طوّره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي؛ بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية.

وغرّد تشينغ؛ مبشرا بأن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد- 19" الذي طوّرته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

وأفاد السفير الصيني -وفقا لروسيا اليوم- بأن علماء بلاده حضّروا لقاحاً وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي؛ التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وباءَي إيبولا وسارس.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:06 AM

السفير الصيني في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد "كورونا"

قال: اجتاز الأبحاث السريرية وتمت الموافقة على تجربته على البشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينغ؛ باللقاح الذي طوّره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي؛ بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية.

وغرّد تشينغ؛ مبشرا بأن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد- 19" الذي طوّرته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

وأفاد السفير الصيني -وفقا لروسيا اليوم- بأن علماء بلاده حضّروا لقاحاً وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي؛ التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وباءَي إيبولا وسارس.

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