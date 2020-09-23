النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 561 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1102 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس "بلدي الشرقية": اليوم الوطني يدفع نحو مسيرة التقدم والبناء

قال: إنه دعوة لاستلهام شخصية وكفاح ونجاح الملك عبدالعزيز

قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري: إن الشعب السعودي يحتفل هذا اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، وهي مناسبة اليوم الوطني للمملكة، وهو اليوم الذي تمَّ فيه تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما قام به الملك عبدالعزيز رحمه الله، في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932، حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عاماً عقب استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه وفي تحقيقه – طيب الله ثراه – لغايته الوطنية العظمى والمتمثلة في توحيد أجزاء المملكة، ومناطقها، وقبائلها وأسرها تحت راية التوحيد، وفي تأسيسه للدولة الحديثة، وفي منجزاته العديدة كتوطين البادية، وتشجيع التعليم، وإرسال البعثات، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، وتوسعة الحرمين، وخدمة بيت الله الحرام، واستقدام الشركات للتنقيب عن البترول، وتكريره، وإنشاء شبكات الطرق، وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها من المنجزات التاريخية، والحضارية التي تدل على إخلاص الملك المؤسس، ونظرته البعيدة، وقوة عزيمته.

وأضاف: مناسبة اليوم الوطني بمثابة دعوة لاستحضار مآثر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لنستلهم من شخصيته العظيمة، وكفاحه، ونجاحه أهم الدروس التي تفيدنا في مواصلة مسيرة التقدم والبناء الحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وأردف: تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية، وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة، تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره.

وأضاف: "بهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، أدام الله عز وطني ورفعته بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأبقاه ذخراً لوطنه وشعبه وللأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس "بلدي الشرقية": اليوم الوطني يدفع نحو مسيرة التقدم والبناء
سبق

قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري: إن الشعب السعودي يحتفل هذا اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، وهي مناسبة اليوم الوطني للمملكة، وهو اليوم الذي تمَّ فيه تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما قام به الملك عبدالعزيز رحمه الله، في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932، حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عاماً عقب استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه وفي تحقيقه – طيب الله ثراه – لغايته الوطنية العظمى والمتمثلة في توحيد أجزاء المملكة، ومناطقها، وقبائلها وأسرها تحت راية التوحيد، وفي تأسيسه للدولة الحديثة، وفي منجزاته العديدة كتوطين البادية، وتشجيع التعليم، وإرسال البعثات، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، وتوسعة الحرمين، وخدمة بيت الله الحرام، واستقدام الشركات للتنقيب عن البترول، وتكريره، وإنشاء شبكات الطرق، وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها من المنجزات التاريخية، والحضارية التي تدل على إخلاص الملك المؤسس، ونظرته البعيدة، وقوة عزيمته.

وأضاف: مناسبة اليوم الوطني بمثابة دعوة لاستحضار مآثر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لنستلهم من شخصيته العظيمة، وكفاحه، ونجاحه أهم الدروس التي تفيدنا في مواصلة مسيرة التقدم والبناء الحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وأردف: تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية، وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة، تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره.

وأضاف: "بهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، أدام الله عز وطني ورفعته بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأبقاه ذخراً لوطنه وشعبه وللأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:03 PM

رئيس "بلدي الشرقية": اليوم الوطني يدفع نحو مسيرة التقدم والبناء

قال: إنه دعوة لاستلهام شخصية وكفاح ونجاح الملك عبدالعزيز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
90

قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري: إن الشعب السعودي يحتفل هذا اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، وهي مناسبة اليوم الوطني للمملكة، وهو اليوم الذي تمَّ فيه تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما قام به الملك عبدالعزيز رحمه الله، في مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932، حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عاماً عقب استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه وفي تحقيقه – طيب الله ثراه – لغايته الوطنية العظمى والمتمثلة في توحيد أجزاء المملكة، ومناطقها، وقبائلها وأسرها تحت راية التوحيد، وفي تأسيسه للدولة الحديثة، وفي منجزاته العديدة كتوطين البادية، وتشجيع التعليم، وإرسال البعثات، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، وتوسعة الحرمين، وخدمة بيت الله الحرام، واستقدام الشركات للتنقيب عن البترول، وتكريره، وإنشاء شبكات الطرق، وشبكة المواصلات والاتصالات وغيرها من المنجزات التاريخية، والحضارية التي تدل على إخلاص الملك المؤسس، ونظرته البعيدة، وقوة عزيمته.

وأضاف: مناسبة اليوم الوطني بمثابة دعوة لاستحضار مآثر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لنستلهم من شخصيته العظيمة، وكفاحه، ونجاحه أهم الدروس التي تفيدنا في مواصلة مسيرة التقدم والبناء الحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وأردف: تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية، وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات الوطن وأبنائه وفق نظرة شاملة، تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور الوطن واستقراره.

وأضاف: "بهذه المناسبة الكريمة أرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، أدام الله عز وطني ورفعته بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأبقاه ذخراً لوطنه وشعبه وللأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,273
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,789

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة