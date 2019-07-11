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"الصحة": أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

لنقل الحالات المرَضية والتعامل مع حالات الطوارئ

تتواصل جهود وزارة الصحة، من خلال أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، ومنها الخدمات الطبية الميدانية في الحج ونقل الحالات المرضية والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تقع في موقع الحدث.

ووفرت "الصحة" 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز، للعمل في موسم حج هذا العام 1440هـ من المناطق الصحية المختلفة بالمملكة لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافةً إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

وتم توفير 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، التي يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، والتجهيزات الطبية اللازمة، وأجهزة الإنذار واللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، ودعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وسيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافق الصحية بمناطق الحج بما يتماشى مع تفويج الحجاج وتصعيدهم من منى إلى عرفات، والنفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، وفي المناطق ذات الكثافة العالية، إضافة إلى ممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

ومن المقرر تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.

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"الصحة": أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة
سبق

تتواصل جهود وزارة الصحة، من خلال أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، ومنها الخدمات الطبية الميدانية في الحج ونقل الحالات المرضية والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تقع في موقع الحدث.

ووفرت "الصحة" 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز، للعمل في موسم حج هذا العام 1440هـ من المناطق الصحية المختلفة بالمملكة لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافةً إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

وتم توفير 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، التي يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، والتجهيزات الطبية اللازمة، وأجهزة الإنذار واللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، ودعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وسيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافق الصحية بمناطق الحج بما يتماشى مع تفويج الحجاج وتصعيدهم من منى إلى عرفات، والنفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، وفي المناطق ذات الكثافة العالية، إضافة إلى ممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

ومن المقرر تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
02:14 PM

"الصحة": أسطول طبي ميداني في المشاعر المقدسة

لنقل الحالات المرَضية والتعامل مع حالات الطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل جهود وزارة الصحة، من خلال أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، ومنها الخدمات الطبية الميدانية في الحج ونقل الحالات المرضية والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تقع في موقع الحدث.

ووفرت "الصحة" 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز، للعمل في موسم حج هذا العام 1440هـ من المناطق الصحية المختلفة بالمملكة لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافةً إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

وتم توفير 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، التي يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، والتجهيزات الطبية اللازمة، وأجهزة الإنذار واللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، ودعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وسيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافق الصحية بمناطق الحج بما يتماشى مع تفويج الحجاج وتصعيدهم من منى إلى عرفات، والنفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، وفي المناطق ذات الكثافة العالية، إضافة إلى ممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

ومن المقرر تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.

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