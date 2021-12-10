غادة محمد: مقولة الملك المؤسس لخّصت قوة العلاقات بين الرياض والمنامة

أكدت أن سعادة الشعب البحريني بزيارة الأمير محمد بن سلمان لا توصف

أعربت المدونة البحرينية المهتمة بشؤون الخليج غادة محمد سبت، عن قناعته بأن مقولة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في آخر زيارة له إلى البحرين؛ تلخّص العلاقة التاريخية الجميلة الراسخة في الجذور بين البلدين الشقيقين.

وأشارت "غادة"، في حديثها لـ"سبق"، إلى أن الملك المؤسس قال في عبارته: "‏القلوب مجتمعة إلى يوم الدين".

‏وأضافت المدونة البحرينية: زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان للبحرين غالية على قلب كل بحريني وفرحتهم بقدومه لا توصف.

وأردفت: من الصعب أن نترجم مشاعرنا للمملكة العربية السعودية وقيادتها في سطور قليلة؛ لأنها لها مكانة عظيمة وخاصة جداً في قلب كل بحريني أصيل".