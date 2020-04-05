ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في باكستان إلى 45 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 2899 حالة و170 تماثلوا للشفاء

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 45 حالة، مع ارتفاع الإصابات إلى 2899 حالة.



وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 18 حالة من المصابين في وضع حرج، وتماثلت للشفاء 170 حالة.



وأبان أنه يوجد بين إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 1163 حالة في إقليم البنجاب، و881 حالة في إقليم السند، و372 في إقليم خيبر بختونخواه، و185 حالة في إقليم بلوشستان، و206 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و14 حالة في إقليم كشمير الحرة، و78 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.