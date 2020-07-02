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إيران.. ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" والإجمالي 232863 حالة

روحاني أعلن عن إعادة فرض بعض القيود الذكية في المناطق الحمراء

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 232863، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 148 خلال اليوم الماضي لتبلغ الحصيلة 11106.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

ووفق "روسيا اليوم" لفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعًا في غالبية المحافظات.

وفي ظل هذا الواقع، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.

وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدًا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: "سنفرض قيودًا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق".

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" والإجمالي 232863 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 232863، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 148 خلال اليوم الماضي لتبلغ الحصيلة 11106.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

ووفق "روسيا اليوم" لفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعًا في غالبية المحافظات.

وفي ظل هذا الواقع، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.

وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدًا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: "سنفرض قيودًا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق".

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
02:56 PM

إيران.. ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" والإجمالي 232863 حالة

روحاني أعلن عن إعادة فرض بعض القيود الذكية في المناطق الحمراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 232863، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 148 خلال اليوم الماضي لتبلغ الحصيلة 11106.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابًا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

ووفق "روسيا اليوم" لفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعًا في غالبية المحافظات.

وفي ظل هذا الواقع، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم الخميس، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.

وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدًا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: "سنفرض قيودًا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق".

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