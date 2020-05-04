"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

حالة يصحبها شبه انعدام في مدى الرؤية وتستمر للثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً.