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عسير.. معالجة أكثر من 19 ألف بلاغ تشوهات بصرية عبر 940 و"بلدي"

للإسهام في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات 2030

سجلت فِرَق العمل الميدانية لأمانة عسير تفاعلًا مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تَلَقّتها عبر مركز الاتصال الموحد 940 وعبر تطبيق "بلدي"، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة الوزارة "صور وأرسل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية؛ لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد على 19.930 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي.

وتعمل الفِرَق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري؛ مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة.

وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحُفَر، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلًا: إن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة؛ مما يجعل المواطن والمقيم شريكًا أساسيًّا في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق "بلدي" للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.

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عسير.. معالجة أكثر من 19 ألف بلاغ تشوهات بصرية عبر 940 و"بلدي"
سبق

سجلت فِرَق العمل الميدانية لأمانة عسير تفاعلًا مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تَلَقّتها عبر مركز الاتصال الموحد 940 وعبر تطبيق "بلدي"، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة الوزارة "صور وأرسل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية؛ لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد على 19.930 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي.

وتعمل الفِرَق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري؛ مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة.

وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحُفَر، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلًا: إن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة؛ مما يجعل المواطن والمقيم شريكًا أساسيًّا في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق "بلدي" للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:51 PM

عسير.. معالجة أكثر من 19 ألف بلاغ تشوهات بصرية عبر 940 و"بلدي"

للإسهام في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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سجلت فِرَق العمل الميدانية لأمانة عسير تفاعلًا مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تَلَقّتها عبر مركز الاتصال الموحد 940 وعبر تطبيق "بلدي"، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة الوزارة "صور وأرسل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية؛ لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد على 19.930 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي.

وتعمل الفِرَق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري؛ مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة.

وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحُفَر، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلًا: إن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة؛ مما يجعل المواطن والمقيم شريكًا أساسيًّا في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق "بلدي" للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.

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