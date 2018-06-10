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"التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص" في ورشة تدريبة بـ"حقوق الإنسان"

بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة

نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتعَّرف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات يوم غدٍ نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول (الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص) بالنسبة للتعرف والإحالة.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص" في ورشة تدريبة بـ"حقوق الإنسان"
سبق

نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتعَّرف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات يوم غدٍ نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول (الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص) بالنسبة للتعرف والإحالة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:45 PM

"التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص" في ورشة تدريبة بـ"حقوق الإنسان"

بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة تدريبية عن بُعد حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتعَّرف المشاركون خلال جلسات اليوم الأول على نظام الإحالة الوطنية، والإطار القانوني الوطني، والإطار القانوني الدولي، فيما ستتناول جلسات يوم غدٍ نظام الإحالة الوطنية الجديد للمملكة العربية السعودية، ومبادئ وممارسات التعرف والإحالة، وستشهد الجلسات مناقشة عامة عبر المنصة حول دراسات الحالة، ومناقشة حول (الممارسات الحالية، والصعوبات، والفرص) بالنسبة للتعرف والإحالة.

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