"العساف" يستقبل سفراء 3 دول من المعينين لدى المملكة

تسلّم نسخة من أوراق اعتمادهم لتقديمها لخادم الحرمين

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة اليوم، سفير جمهورية المالديف المعين لدى المملكة محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص المعين لدى المملكة ستافروس انجوستيديس، وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة داتو عبدالرزاق عبدالوهاب.

وتسلم "العساف"، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وخلال الاستقبال، رحب وزير الخارجية بالسفراء المعينين، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

كما استقبل، في مكتبه، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وثمّن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنياً له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية سنغافورة الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.