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طالبت بدعم وقف إطلاق النار.. فرنسا: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

"لو دريان" أنحى باللائمة على تركيا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الأربعاء) أن "الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة". مطالبًا جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، بدعم وقف إطلاق النار قبيل محادثات رئيسية الأحد المقبل في ألمانيا.

وذكر "لودريان" أمام جلسة برلمانية أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية، ولن يكون هناك حل عسكري، وفقًا لـ"رويترز".

وأنحى الوزير الفرنسي باللائمة على تركيا، خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، مشيرًا إلى أنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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طالبت بدعم وقف إطلاق النار.. فرنسا: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية
سبق

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الأربعاء) أن "الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة". مطالبًا جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، بدعم وقف إطلاق النار قبيل محادثات رئيسية الأحد المقبل في ألمانيا.

وذكر "لودريان" أمام جلسة برلمانية أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية، ولن يكون هناك حل عسكري، وفقًا لـ"رويترز".

وأنحى الوزير الفرنسي باللائمة على تركيا، خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، مشيرًا إلى أنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:45 PM

طالبت بدعم وقف إطلاق النار.. فرنسا: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

"لو دريان" أنحى باللائمة على تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الأربعاء) أن "الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة". مطالبًا جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، بدعم وقف إطلاق النار قبيل محادثات رئيسية الأحد المقبل في ألمانيا.

وذكر "لودريان" أمام جلسة برلمانية أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية، ولن يكون هناك حل عسكري، وفقًا لـ"رويترز".

وأنحى الوزير الفرنسي باللائمة على تركيا، خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، مشيرًا إلى أنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

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