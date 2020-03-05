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لن يطلق سراحه.. كلب يعلن أول حالة انتقال لـ"كورونا المستجد" من الإنسان للحيوان

السلطات في هونج كونج: لا دليل ثابت حتى الآن أنه يمكن لـ"الأليفة" نقل المرض للبشر

أكدت السلطات الصحية في هونغ كونغ، إصابة أول كلب بفيروس “كورونا” المستجد "كوفيد 19" بعد إخضاعه للحجر الصحي لأسبوعين، مشيرة إلى أنه تم تحديد نسبتها بـ"عدوى منخفضة”.

وقالت إدارة الزراعة في هونغ كونغ عبر حسابها الرسمي على "فيس "بوك: إن هذه أول حالة في العالم ينتقل فيها الفيروس من الإنسان إلى الحيوانات، مشيرة إلى أنه لن يتم إطلاق سراح الكلب المصاب حتى انتهاء علاجه.

وتابعت السلطات في هونغ كونغ، أنه لا يوجد أي دليل ثابت حتى الآن أنه يمكن للحيوانات الأليفة أن تنقل المرض إلى الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حرص ملاك الحيوانات الأليفة على العناية بنظافة الحيوانات.

فيروس كورونا الجديد هونغ كونغ إصابة كلب بفيروس كورونا

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لن يطلق سراحه.. كلب يعلن أول حالة انتقال لـ"كورونا المستجد" من الإنسان للحيوان
سبق

أكدت السلطات الصحية في هونغ كونغ، إصابة أول كلب بفيروس “كورونا” المستجد "كوفيد 19" بعد إخضاعه للحجر الصحي لأسبوعين، مشيرة إلى أنه تم تحديد نسبتها بـ"عدوى منخفضة”.

وقالت إدارة الزراعة في هونغ كونغ عبر حسابها الرسمي على "فيس "بوك: إن هذه أول حالة في العالم ينتقل فيها الفيروس من الإنسان إلى الحيوانات، مشيرة إلى أنه لن يتم إطلاق سراح الكلب المصاب حتى انتهاء علاجه.

وتابعت السلطات في هونغ كونغ، أنه لا يوجد أي دليل ثابت حتى الآن أنه يمكن للحيوانات الأليفة أن تنقل المرض إلى الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حرص ملاك الحيوانات الأليفة على العناية بنظافة الحيوانات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:19 PM

لن يطلق سراحه.. كلب يعلن أول حالة انتقال لـ"كورونا المستجد" من الإنسان للحيوان

السلطات في هونج كونج: لا دليل ثابت حتى الآن أنه يمكن لـ"الأليفة" نقل المرض للبشر

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خالد علي - الرياض
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أكدت السلطات الصحية في هونغ كونغ، إصابة أول كلب بفيروس “كورونا” المستجد "كوفيد 19" بعد إخضاعه للحجر الصحي لأسبوعين، مشيرة إلى أنه تم تحديد نسبتها بـ"عدوى منخفضة”.

وقالت إدارة الزراعة في هونغ كونغ عبر حسابها الرسمي على "فيس "بوك: إن هذه أول حالة في العالم ينتقل فيها الفيروس من الإنسان إلى الحيوانات، مشيرة إلى أنه لن يتم إطلاق سراح الكلب المصاب حتى انتهاء علاجه.

وتابعت السلطات في هونغ كونغ، أنه لا يوجد أي دليل ثابت حتى الآن أنه يمكن للحيوانات الأليفة أن تنقل المرض إلى الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حرص ملاك الحيوانات الأليفة على العناية بنظافة الحيوانات.

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