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خبراء يحذرون: تلوّث الهواء يزيد من وفيات "كورونا"

مصابو الأمراض المزمنة أكثر عرضة من غيرهم

حذّر خبراء في الصحة العامة بالاتحاد الأوروبي من أن تلوّث الهواء الناتج عن المركبات العاملة بالبنزين والديزل يزيد من الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في المدن، حسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وأوضح الخبراء أن الهواء الملوث في المدن يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وأمراض الجهاز التنفسي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات الإجمالية الناجمة عن الفيروس، الذي يجتاح العالم حالياً.

من جهتها، بينت جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية وهي عضو في الاتحاد، أن الانبعاثات من المحركات العاملة بالبنزين والديزل لا تزال عند مستويات خطرة، ويمكن أن تُعرض الأشخاص الأكثر ضعفاً للخطر خلال الجائحة الحالية وغيرها في المستقبل.

من جانبها، ذكرت العضو في الجمعية ساره دي ماتيس أن المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية وقلبية مزمنة ناجمة عن التعرض لوقت طويل لتلوث الهواء، هم أقل قدرة على مكافحة التهابات الرئة وأكثر عرضة للوفاة.

فيروس كورونا الجديد

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خبراء يحذرون: تلوّث الهواء يزيد من وفيات "كورونا"
سبق

حذّر خبراء في الصحة العامة بالاتحاد الأوروبي من أن تلوّث الهواء الناتج عن المركبات العاملة بالبنزين والديزل يزيد من الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في المدن، حسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وأوضح الخبراء أن الهواء الملوث في المدن يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وأمراض الجهاز التنفسي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات الإجمالية الناجمة عن الفيروس، الذي يجتاح العالم حالياً.

من جهتها، بينت جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية وهي عضو في الاتحاد، أن الانبعاثات من المحركات العاملة بالبنزين والديزل لا تزال عند مستويات خطرة، ويمكن أن تُعرض الأشخاص الأكثر ضعفاً للخطر خلال الجائحة الحالية وغيرها في المستقبل.

من جانبها، ذكرت العضو في الجمعية ساره دي ماتيس أن المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية وقلبية مزمنة ناجمة عن التعرض لوقت طويل لتلوث الهواء، هم أقل قدرة على مكافحة التهابات الرئة وأكثر عرضة للوفاة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:23 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:51 PM

خبراء يحذرون: تلوّث الهواء يزيد من وفيات "كورونا"

مصابو الأمراض المزمنة أكثر عرضة من غيرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر خبراء في الصحة العامة بالاتحاد الأوروبي من أن تلوّث الهواء الناتج عن المركبات العاملة بالبنزين والديزل يزيد من الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في المدن، حسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وأوضح الخبراء أن الهواء الملوث في المدن يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وأمراض الجهاز التنفسي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات الإجمالية الناجمة عن الفيروس، الذي يجتاح العالم حالياً.

من جهتها، بينت جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية وهي عضو في الاتحاد، أن الانبعاثات من المحركات العاملة بالبنزين والديزل لا تزال عند مستويات خطرة، ويمكن أن تُعرض الأشخاص الأكثر ضعفاً للخطر خلال الجائحة الحالية وغيرها في المستقبل.

من جانبها، ذكرت العضو في الجمعية ساره دي ماتيس أن المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية وقلبية مزمنة ناجمة عن التعرض لوقت طويل لتلوث الهواء، هم أقل قدرة على مكافحة التهابات الرئة وأكثر عرضة للوفاة.

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