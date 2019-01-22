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هيئة تطوير محمية الإمام تركي تَحُد من الرعي الجائر والاحتطاب والصيد

في سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إطلاق ضوابط الرعي والدخول والصيد والاحتطاب، وتطبيق ضوابط الرعي بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2022 الموافق 7 جمادى الثاني 1443هـ.

جاء ذلك بناء على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وفي سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

ونوّهت الهيئة بأن بالإمكان التقديم عبر مراكز المحمية، وهي كل من: (مركز إمارة لينة، ومركز إمارة الشعيبة، ومركز إمارة روضة هباس، ومركز إمارة الخشيبي، ومركز إمارة أم رضمة).

وبشأن محمية التيسية التي تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أكدت الهيئة أنه لا يُسمح فيها بالرعي أو التنزه إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة، كما يُمنع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أنه في حال المخالفة؛ سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط والمستندات المطلوبة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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هيئة تطوير محمية الإمام تركي تَحُد من الرعي الجائر والاحتطاب والصيد
سبق

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إطلاق ضوابط الرعي والدخول والصيد والاحتطاب، وتطبيق ضوابط الرعي بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2022 الموافق 7 جمادى الثاني 1443هـ.

جاء ذلك بناء على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وفي سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

ونوّهت الهيئة بأن بالإمكان التقديم عبر مراكز المحمية، وهي كل من: (مركز إمارة لينة، ومركز إمارة الشعيبة، ومركز إمارة روضة هباس، ومركز إمارة الخشيبي، ومركز إمارة أم رضمة).

وبشأن محمية التيسية التي تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أكدت الهيئة أنه لا يُسمح فيها بالرعي أو التنزه إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة، كما يُمنع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أنه في حال المخالفة؛ سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط والمستندات المطلوبة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:02 PM

هيئة تطوير محمية الإمام تركي تَحُد من الرعي الجائر والاحتطاب والصيد

في سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إطلاق ضوابط الرعي والدخول والصيد والاحتطاب، وتطبيق ضوابط الرعي بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2022 الموافق 7 جمادى الثاني 1443هـ.

جاء ذلك بناء على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وفي سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

ونوّهت الهيئة بأن بالإمكان التقديم عبر مراكز المحمية، وهي كل من: (مركز إمارة لينة، ومركز إمارة الشعيبة، ومركز إمارة روضة هباس، ومركز إمارة الخشيبي، ومركز إمارة أم رضمة).

وبشأن محمية التيسية التي تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أكدت الهيئة أنه لا يُسمح فيها بالرعي أو التنزه إلا بتصريح، ويُسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة، كما يُمنع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأكدت أنه في حال المخالفة؛ سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط والمستندات المطلوبة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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