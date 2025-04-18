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المحلول العجائبي.. أمريكا تحظر مؤقتاً "علاج كورونا المقدّس"

يسبّب الغثيان والتقيؤ والجفاف.. ومروّجوه يرفضون الإذعان

منع القضاء الأمريكي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد، وتروّج له، منذ سنوات، مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين"، ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل، وهو محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيّض.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظراً مؤقتاً على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي"، ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروّجين له "5 % من الأمراض" العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا؛ فضلا عن كوفيد-19.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشفت وزارة العدل الأمريكية التي تقف وراء الملاحقات، أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي أيه) قد أصدرت، قبل سنوات عدة، تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والجفاف.

ويدّعي مروّجو المنتج أنه "مقدّس"، ويرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستيفن هان؛ في بيان: "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني اكسيد الكلور، ونحن لن نسمح بذلك".

وشكّلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مغشوشة ونداءات وهمية للتبرع.

فيروس كورونا الجديد

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المحلول العجائبي.. أمريكا تحظر مؤقتاً "علاج كورونا المقدّس"
سبق

منع القضاء الأمريكي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد، وتروّج له، منذ سنوات، مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين"، ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل، وهو محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيّض.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظراً مؤقتاً على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي"، ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروّجين له "5 % من الأمراض" العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا؛ فضلا عن كوفيد-19.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشفت وزارة العدل الأمريكية التي تقف وراء الملاحقات، أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي أيه) قد أصدرت، قبل سنوات عدة، تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والجفاف.

ويدّعي مروّجو المنتج أنه "مقدّس"، ويرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستيفن هان؛ في بيان: "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني اكسيد الكلور، ونحن لن نسمح بذلك".

وشكّلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مغشوشة ونداءات وهمية للتبرع.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:48 PM

المحلول العجائبي.. أمريكا تحظر مؤقتاً "علاج كورونا المقدّس"

يسبّب الغثيان والتقيؤ والجفاف.. ومروّجوه يرفضون الإذعان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منع القضاء الأمريكي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد، وتروّج له، منذ سنوات، مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين"، ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل، وهو محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيّض.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظراً مؤقتاً على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي"، ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروّجين له "5 % من الأمراض" العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا؛ فضلا عن كوفيد-19.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشفت وزارة العدل الأمريكية التي تقف وراء الملاحقات، أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي أيه) قد أصدرت، قبل سنوات عدة، تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والجفاف.

ويدّعي مروّجو المنتج أنه "مقدّس"، ويرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستيفن هان؛ في بيان: "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني اكسيد الكلور، ونحن لن نسمح بذلك".

وشكّلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مغشوشة ونداءات وهمية للتبرع.

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