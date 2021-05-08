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"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب"

تهدف إلى التعريف بفضل خير نساء العالمين ومناقبهن في خدمة الإسلام والمسلمين

ضمن سلسلة مبادرات موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هجرية التي تُطلقها وكالة الشؤون التطويرية النسائية، أقامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية ممثلة في وحدة العلاقات العامة مبادرة (ثواب الطائعين).

مديرة وحدة العلاقات العامة بتول بنت محمود الكيسان؛ أفادت بأن المبادرة المُفعلة عبر تطبيق الواتساب لمنسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية وعلى مدى خمسة أيام تهدف للتعريف بفضل خير نساء العالمين ومناقبهن في خدمة الإسلام والمسلمين؛ من خلال عرض فيديوهات مصمّمة من قِبل وحدة الإعلام، تتضمن بشكل مميّز وجذاب السيرة العطرة لزوجات الرسول الكريم- صلوات الله وسلامه عليه-.

من جانبها، عبّرت الكيسان؛ عن شكرها الجزيل لمديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية منال بنت مصلح المجنوني؛ عن حرصها الدؤوب لتنفيذ مبادرات الإدارة بمهارة عالية وكفاءة ملحوظة، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من لدن وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي لا تألو جهداً في تسخير الإمكانات كافة لتفعيل البرامج والمبادرات الموجّهة لمنسوباتها.

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"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب"
سبق

ضمن سلسلة مبادرات موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هجرية التي تُطلقها وكالة الشؤون التطويرية النسائية، أقامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية ممثلة في وحدة العلاقات العامة مبادرة (ثواب الطائعين).

مديرة وحدة العلاقات العامة بتول بنت محمود الكيسان؛ أفادت بأن المبادرة المُفعلة عبر تطبيق الواتساب لمنسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية وعلى مدى خمسة أيام تهدف للتعريف بفضل خير نساء العالمين ومناقبهن في خدمة الإسلام والمسلمين؛ من خلال عرض فيديوهات مصمّمة من قِبل وحدة الإعلام، تتضمن بشكل مميّز وجذاب السيرة العطرة لزوجات الرسول الكريم- صلوات الله وسلامه عليه-.

من جانبها، عبّرت الكيسان؛ عن شكرها الجزيل لمديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية منال بنت مصلح المجنوني؛ عن حرصها الدؤوب لتنفيذ مبادرات الإدارة بمهارة عالية وكفاءة ملحوظة، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من لدن وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي لا تألو جهداً في تسخير الإمكانات كافة لتفعيل البرامج والمبادرات الموجّهة لمنسوباتها.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
11:32 AM

"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب"

تهدف إلى التعريف بفضل خير نساء العالمين ومناقبهن في خدمة الإسلام والمسلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن سلسلة مبادرات موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هجرية التي تُطلقها وكالة الشؤون التطويرية النسائية، أقامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية ممثلة في وحدة العلاقات العامة مبادرة (ثواب الطائعين).

مديرة وحدة العلاقات العامة بتول بنت محمود الكيسان؛ أفادت بأن المبادرة المُفعلة عبر تطبيق الواتساب لمنسوبات وكالة الشؤون التطويرية النسائية وعلى مدى خمسة أيام تهدف للتعريف بفضل خير نساء العالمين ومناقبهن في خدمة الإسلام والمسلمين؛ من خلال عرض فيديوهات مصمّمة من قِبل وحدة الإعلام، تتضمن بشكل مميّز وجذاب السيرة العطرة لزوجات الرسول الكريم- صلوات الله وسلامه عليه-.

من جانبها، عبّرت الكيسان؛ عن شكرها الجزيل لمديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية منال بنت مصلح المجنوني؛ عن حرصها الدؤوب لتنفيذ مبادرات الإدارة بمهارة عالية وكفاءة ملحوظة، كما أشادت بالتوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من لدن وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ التي لا تألو جهداً في تسخير الإمكانات كافة لتفعيل البرامج والمبادرات الموجّهة لمنسوباتها.

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