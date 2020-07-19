النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة "المولد " بعد غياب 430 يوماً.. الاتحاد يخسر أمام القادسية

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في ثاني تجاربه الودية من نظيره القادسية " درجة أولى " بهدفين مقابل هدف وذلك في المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق في مدينة أبها استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة فهد المولد الذي دفع به المدرب فابيو كاريلي في بداية المباراة وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات.

سجل أهداف القادسية كلاً من ستانلي في الدقيقة 16 ومهدي آل حميدان في الدقيقة 31 بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد ويلفريد بوني.

دخل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث ضمت تشكيلة الشوط الأول البرازيلي جروه في حراسة المرمى وحمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، ليوناردو خيل، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، انيس البدري، ويلفريد بوني.

فيما دخل البرازيلي الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة مؤلفة من عساف القرني في حراسة المرمى وبرونو اوفيني، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، طارق عبدالله، يونس عبدالواحد، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، محمد الثاني، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني.


وكان الاتحاد قد تعادل في أول مبارياته الودية أمام نجران بهدف لمثله، وسيواجه الفريق في معسكره بعسير أيضاً كلاً من فريق ضمك والوحدة خلال يومي 24 و29 من شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة "المولد " بعد غياب 430 يوماً.. الاتحاد يخسر أمام القادسية
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في ثاني تجاربه الودية من نظيره القادسية " درجة أولى " بهدفين مقابل هدف وذلك في المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق في مدينة أبها استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة فهد المولد الذي دفع به المدرب فابيو كاريلي في بداية المباراة وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات.

سجل أهداف القادسية كلاً من ستانلي في الدقيقة 16 ومهدي آل حميدان في الدقيقة 31 بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد ويلفريد بوني.

دخل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث ضمت تشكيلة الشوط الأول البرازيلي جروه في حراسة المرمى وحمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، ليوناردو خيل، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، انيس البدري، ويلفريد بوني.

فيما دخل البرازيلي الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة مؤلفة من عساف القرني في حراسة المرمى وبرونو اوفيني، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، طارق عبدالله، يونس عبدالواحد، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، محمد الثاني، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني.


وكان الاتحاد قد تعادل في أول مبارياته الودية أمام نجران بهدف لمثله، وسيواجه الفريق في معسكره بعسير أيضاً كلاً من فريق ضمك والوحدة خلال يومي 24 و29 من شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري.


19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:28 PM

بمشاركة "المولد " بعد غياب 430 يوماً.. الاتحاد يخسر أمام القادسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
2
1,066

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في ثاني تجاربه الودية من نظيره القادسية " درجة أولى " بهدفين مقابل هدف وذلك في المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق في مدينة أبها استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة فهد المولد الذي دفع به المدرب فابيو كاريلي في بداية المباراة وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات.

سجل أهداف القادسية كلاً من ستانلي في الدقيقة 16 ومهدي آل حميدان في الدقيقة 31 بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد ويلفريد بوني.

دخل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث ضمت تشكيلة الشوط الأول البرازيلي جروه في حراسة المرمى وحمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، ليوناردو خيل، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، انيس البدري، ويلفريد بوني.

فيما دخل البرازيلي الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة مؤلفة من عساف القرني في حراسة المرمى وبرونو اوفيني، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، طارق عبدالله، يونس عبدالواحد، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، محمد الثاني، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني.


وكان الاتحاد قد تعادل في أول مبارياته الودية أمام نجران بهدف لمثله، وسيواجه الفريق في معسكره بعسير أيضاً كلاً من فريق ضمك والوحدة خلال يومي 24 و29 من شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,162

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة