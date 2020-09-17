النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على متهمَين تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة

جرى استرداد 17 مركبة مسروقة واتخاذ الإجراءات لإحالتهما للنيابة العامة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب ( 18) جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام (17) مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها.

وأشار بأنه ضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس) و(8) طلقات حية وجهازا اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على متهمَين تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة
سبق

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب ( 18) جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام (17) مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها.

وأشار بأنه ضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس) و(8) طلقات حية وجهازا اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:33 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:12 PM

شرطة الرياض: القبض على متهمَين تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة

جرى استرداد 17 مركبة مسروقة واتخاذ الإجراءات لإحالتهما للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
883

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب ( 18) جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام (17) مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها.

وأشار بأنه ضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس) و(8) طلقات حية وجهازا اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,642

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة