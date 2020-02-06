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"العنزي" منقذ السوداني من الاختطاف يروي تفاصيل الواقعة.. مطاردة وطلب عون

قال لـ"سبق": هذا واجبي وواجب كل مواطن غيور على وطنه.. أطاح بالعصابة

روى وكيل رقيب أنور حميد العنزي بالحرس الوطني الذي ‏نجح في الإطاحة بعصابة أثيوبية حاولوا اختطاف مقيم من الجالية السودانية تفاصيل الواقعة مؤكداً أن ما قام به هو واجبه تجاه وطنه.

وفي التفاصيل قال العنزي لـ"سبق" عن الحادثة: أثناء خروجي من العمل توجهت إلى المنزل؛ حيث أسكن في حي الرمال، وأثناء دخولي الحي وخلف السوق الشعبي في الساعة 11 ونصف مساء؛ شاهدت سيارة كُتب عليها هجرة، وكان هناك رجل مرمي خارجها، والسيارة تحاول السير بسرعة، فتوجهت مباشرة إلى السيارة، وفي هذه الأثناء عند مشاهدتهم لي قاموا برمي الرجل والهرب.

ويضيف: "قمت بإنقاذ الرجل فوراً، حيث كان مُغطى بالدماء وتعرض للضرب، وتبين من كلامه أنه من الجالية السودانية، وأخبرني أنه تعرض للضرب وسرقة جوازه وأمواله، وكان المعتدون 3 أشخاص من الجنسية الأثيوبية، فقمت مباشرة بمطاردة السيارة، التي كانت تسير بسرعة جنونية، واتصلت على الجهات الأمنية التي كانت سريعة جداً بالمباشرة وتوجيه فرقة للعنوان.

وتابع: "الجهات الأمنية قامت بمحاصرة المكان، ونزلت أنا معهم وقمنا بإمساكهم".

وختم "العنزي" حديثه قائلاً: إن هذا واجبه وواجب كل مواطن سعودي غيور ويحب وطنه بإلقاء القبض على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين على هذا البلد.

وكيل رقيب أنور حميد العنزي الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنزي" منقذ السوداني من الاختطاف يروي تفاصيل الواقعة.. مطاردة وطلب عون
سبق

روى وكيل رقيب أنور حميد العنزي بالحرس الوطني الذي ‏نجح في الإطاحة بعصابة أثيوبية حاولوا اختطاف مقيم من الجالية السودانية تفاصيل الواقعة مؤكداً أن ما قام به هو واجبه تجاه وطنه.

وفي التفاصيل قال العنزي لـ"سبق" عن الحادثة: أثناء خروجي من العمل توجهت إلى المنزل؛ حيث أسكن في حي الرمال، وأثناء دخولي الحي وخلف السوق الشعبي في الساعة 11 ونصف مساء؛ شاهدت سيارة كُتب عليها هجرة، وكان هناك رجل مرمي خارجها، والسيارة تحاول السير بسرعة، فتوجهت مباشرة إلى السيارة، وفي هذه الأثناء عند مشاهدتهم لي قاموا برمي الرجل والهرب.

ويضيف: "قمت بإنقاذ الرجل فوراً، حيث كان مُغطى بالدماء وتعرض للضرب، وتبين من كلامه أنه من الجالية السودانية، وأخبرني أنه تعرض للضرب وسرقة جوازه وأمواله، وكان المعتدون 3 أشخاص من الجنسية الأثيوبية، فقمت مباشرة بمطاردة السيارة، التي كانت تسير بسرعة جنونية، واتصلت على الجهات الأمنية التي كانت سريعة جداً بالمباشرة وتوجيه فرقة للعنوان.

وتابع: "الجهات الأمنية قامت بمحاصرة المكان، ونزلت أنا معهم وقمنا بإمساكهم".

وختم "العنزي" حديثه قائلاً: إن هذا واجبه وواجب كل مواطن سعودي غيور ويحب وطنه بإلقاء القبض على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين على هذا البلد.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:52 PM

"العنزي" منقذ السوداني من الاختطاف يروي تفاصيل الواقعة.. مطاردة وطلب عون

قال لـ"سبق": هذا واجبي وواجب كل مواطن غيور على وطنه.. أطاح بالعصابة

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خلود غنام - الرياض
14
12,922

روى وكيل رقيب أنور حميد العنزي بالحرس الوطني الذي ‏نجح في الإطاحة بعصابة أثيوبية حاولوا اختطاف مقيم من الجالية السودانية تفاصيل الواقعة مؤكداً أن ما قام به هو واجبه تجاه وطنه.

وفي التفاصيل قال العنزي لـ"سبق" عن الحادثة: أثناء خروجي من العمل توجهت إلى المنزل؛ حيث أسكن في حي الرمال، وأثناء دخولي الحي وخلف السوق الشعبي في الساعة 11 ونصف مساء؛ شاهدت سيارة كُتب عليها هجرة، وكان هناك رجل مرمي خارجها، والسيارة تحاول السير بسرعة، فتوجهت مباشرة إلى السيارة، وفي هذه الأثناء عند مشاهدتهم لي قاموا برمي الرجل والهرب.

ويضيف: "قمت بإنقاذ الرجل فوراً، حيث كان مُغطى بالدماء وتعرض للضرب، وتبين من كلامه أنه من الجالية السودانية، وأخبرني أنه تعرض للضرب وسرقة جوازه وأمواله، وكان المعتدون 3 أشخاص من الجنسية الأثيوبية، فقمت مباشرة بمطاردة السيارة، التي كانت تسير بسرعة جنونية، واتصلت على الجهات الأمنية التي كانت سريعة جداً بالمباشرة وتوجيه فرقة للعنوان.

وتابع: "الجهات الأمنية قامت بمحاصرة المكان، ونزلت أنا معهم وقمنا بإمساكهم".

وختم "العنزي" حديثه قائلاً: إن هذا واجبه وواجب كل مواطن سعودي غيور ويحب وطنه بإلقاء القبض على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين على هذا البلد.

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