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وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مصفاة ساسرف بالجبيل الصناعية

أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

أعلنت شركة ساسرف التابعة لشركة أرامكو السعودية عن وفاة شخصين وإصابة آخرين يوم الأحد الماضي في مدينة الجبيل، أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "فرق الطوارئ استجابت لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام عدد من الموظفين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، وفور وقوع الحادث تم تطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث".

وأكدت الشركة في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني: "إنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م وفي تمام الساعة العاشرة مساء استجابت فرق الطوارئ في مصفاة الجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل وفور وقوع الحادث بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول ومراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيا لمنع وقوع حوادث أخرى".

مصفاة ساسرف أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مصفاة ساسرف بالجبيل الصناعية
سبق

أعلنت شركة ساسرف التابعة لشركة أرامكو السعودية عن وفاة شخصين وإصابة آخرين يوم الأحد الماضي في مدينة الجبيل، أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "فرق الطوارئ استجابت لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام عدد من الموظفين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، وفور وقوع الحادث تم تطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث".

وأكدت الشركة في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني: "إنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م وفي تمام الساعة العاشرة مساء استجابت فرق الطوارئ في مصفاة الجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل وفور وقوع الحادث بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول ومراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيا لمنع وقوع حوادث أخرى".

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
05:41 PM

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث مصفاة ساسرف بالجبيل الصناعية

أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة ساسرف التابعة لشركة أرامكو السعودية عن وفاة شخصين وإصابة آخرين يوم الأحد الماضي في مدينة الجبيل، أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "فرق الطوارئ استجابت لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام عدد من الموظفين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، وفور وقوع الحادث تم تطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث".

وأكدت الشركة في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني: "إنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019م وفي تمام الساعة العاشرة مساء استجابت فرق الطوارئ في مصفاة الجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل وفور وقوع الحادث بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول ومراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيا لمنع وقوع حوادث أخرى".

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