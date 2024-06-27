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سفير مصر بالأرجنتين: السعودية بلد الخير والعطاء وهي رائدة العالم العربي والإسلامي

خلال زيارته لأكبر مركز إسلامي في أمريكا الجنوبية

أثنى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الأرجنتين أمين مليكة، بالجهود المتواصلة التي يقدمها مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيرس في نشر ثقافة التسامح وخدمة الإسلام وتعزيز الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أنه مفخرة لكل عربي ومسلم يعتز ويفتخر بما تقدمه السعودية لمسلمي أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك في تصريح له سجله عقب زيارته للمركز اليوم، حيث كان في استقباله فضيلة مدير المركز الشيخ على بن عوضه الشمراني وعدد من المسؤولين بالمركز.

وأكد "مليكة " أن المركز يعد معلماً بارزاً بوسط العاصمة يعكس حرص السعودية على تلمس حاجات الجالية المسلمة في الأرجنتين وتقديم كافة الخدمات لهم، لافتاً إلى أن السعودية هي رائدة العالم الإسلامي، وقادتها تميزوا بمد يد الخير والسلام لمختلف دول العالم.

وأشاد السفير المصري لدى الأرجنتين بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للدين الإسلامي الوسطي والاعتزاز بحضارته، موضحاً أن تلك البرامج تلامس حاجات المسلمين والمجتمع في أمريكا اللاتينية.

كما تجول "مليكة" بأرجاء المركز ومرافقه والمدرسة والجامع ومرافقه، كما اطلع على مقتنيات القرية التراثية التي تحاكي الحضارة التي شهدتها المملكة العربيةالسعودية.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعداً مهماً في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحاً إسلامياً كبيراً لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير مصر بالأرجنتين: السعودية بلد الخير والعطاء وهي رائدة العالم العربي والإسلامي
سبق

أثنى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الأرجنتين أمين مليكة، بالجهود المتواصلة التي يقدمها مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيرس في نشر ثقافة التسامح وخدمة الإسلام وتعزيز الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أنه مفخرة لكل عربي ومسلم يعتز ويفتخر بما تقدمه السعودية لمسلمي أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك في تصريح له سجله عقب زيارته للمركز اليوم، حيث كان في استقباله فضيلة مدير المركز الشيخ على بن عوضه الشمراني وعدد من المسؤولين بالمركز.

وأكد "مليكة " أن المركز يعد معلماً بارزاً بوسط العاصمة يعكس حرص السعودية على تلمس حاجات الجالية المسلمة في الأرجنتين وتقديم كافة الخدمات لهم، لافتاً إلى أن السعودية هي رائدة العالم الإسلامي، وقادتها تميزوا بمد يد الخير والسلام لمختلف دول العالم.

وأشاد السفير المصري لدى الأرجنتين بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للدين الإسلامي الوسطي والاعتزاز بحضارته، موضحاً أن تلك البرامج تلامس حاجات المسلمين والمجتمع في أمريكا اللاتينية.

كما تجول "مليكة" بأرجاء المركز ومرافقه والمدرسة والجامع ومرافقه، كما اطلع على مقتنيات القرية التراثية التي تحاكي الحضارة التي شهدتها المملكة العربيةالسعودية.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعداً مهماً في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحاً إسلامياً كبيراً لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:51 PM

سفير مصر بالأرجنتين: السعودية بلد الخير والعطاء وهي رائدة العالم العربي والإسلامي

خلال زيارته لأكبر مركز إسلامي في أمريكا الجنوبية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
592

أثنى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الأرجنتين أمين مليكة، بالجهود المتواصلة التي يقدمها مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيرس في نشر ثقافة التسامح وخدمة الإسلام وتعزيز الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أنه مفخرة لكل عربي ومسلم يعتز ويفتخر بما تقدمه السعودية لمسلمي أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك في تصريح له سجله عقب زيارته للمركز اليوم، حيث كان في استقباله فضيلة مدير المركز الشيخ على بن عوضه الشمراني وعدد من المسؤولين بالمركز.

وأكد "مليكة " أن المركز يعد معلماً بارزاً بوسط العاصمة يعكس حرص السعودية على تلمس حاجات الجالية المسلمة في الأرجنتين وتقديم كافة الخدمات لهم، لافتاً إلى أن السعودية هي رائدة العالم الإسلامي، وقادتها تميزوا بمد يد الخير والسلام لمختلف دول العالم.

وأشاد السفير المصري لدى الأرجنتين بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للدين الإسلامي الوسطي والاعتزاز بحضارته، موضحاً أن تلك البرامج تلامس حاجات المسلمين والمجتمع في أمريكا اللاتينية.

كما تجول "مليكة" بأرجاء المركز ومرافقه والمدرسة والجامع ومرافقه، كما اطلع على مقتنيات القرية التراثية التي تحاكي الحضارة التي شهدتها المملكة العربيةالسعودية.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعداً مهماً في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحاً إسلامياً كبيراً لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

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